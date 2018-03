Nič ne bo z metlo, Dornbirn in Innsbruck zaustavila pohoda nasprotnikov

Liga EBEL, četrtfinale, tretje tekme

Salzburžani, pri katerih je drugi vratar Luka Gračnar (v igro je vstopil v zadnji tretjini in zaustavil vse tri strele), so imeli v petek priložnost, da bi se brez poraza prebili v polfinale, a jim to ni uspelo. Dornbirn Žige Panceta (podaja za 3:0) je po treh porazih Salzburžane tokrat premagal s 3:2 in vsaj do nedelje podaljšal četrtfinalno serijo.

Hokejisti Dornbirna so vknjižili prvo četrtfinalno zmago in izid v zmagah znižali na 1:3. Foto: Sportida

Četrte četrtfinalne tekme

Tudi aktualnim prvakom Dunajčanom po treh zmagah ni uspelo zmagati še četrtič zapored in pomesti z Innsbruckom. Tirolci so prestolničarje premagali s 4:3, tako da bodo odigrali vsaj še eno tekmo.

Celovec Mitje Robarja je pri Bolzanu klonil v podaljšku (2:3), kar pomeni, da je serija v zmagah izenačena na 2:2.

Linz je po dveh četrtfinalnih porazih proti Medveščaku strnil vrste in v petek serijo izenačil (2:2 v zmagah). Črna krila so Zagrebčane, katerih člana sta Nik Simšič in Mark Čepon, premagala s kar 8:4.

Tretje četrtfinalne tekme

V ligi EBEL so odigrali tretje četrtfinalne tekme. Salzburg vratarja Luke Gračnarja (spet je bil drugi vratar in ni branil) je doma s 5:4 strl Dornbirn Žige Panceta (zadetek za 1:1 in podaja za 4:4) in povedel s 3:0 v zmagah, tako da ga od polfinala loči le še ena zmaga. V tem bi se lahko znašel že v petek.

Salzburg Luke Gračnarja, ki v zadnjem času spet ne dobiva priložnosti v vratih, si je zagotovil zaključni plošček za polfinale lige EBEL. To je uspelo tudi Dunaju. Oba ga lahko izkoristita že v petek. Foto: Sportida

Zaključni plošček so si priigrali tudi aktualni prvaki Dunajčani, ki so se spet namučili z Innsbruckom in ga drugič zapored na kolena spravili šele v podaljšku.

Tudi Medveščak slovenskega napadalca Nika Simšiča (podaja za končnih 8:2) in branilca Marka Čepona bi lahko povedel s 3:0 v zmagah, a so bili Zagrebčani tokrat daleč od uspeha. Linz je stresel jezo in s suvereno zmago z 8:2 rezultat v zmagah znižal na 1:2.

Celovec Mitje Robarja je po dramatični končnici na domačem ledu v podaljšku premagal Bolzano in v seriji povedel z 2:1. Korošci so z 1:0 povedli šele 17 sekund pred koncem rednega dela, Italijani pa nato kljub igralcu manj le sekundo pred iztekom 60 minut izsilili podaljšek, v katerem je Manuel Ganahl poskrbel, da je zmaga ostala doma.