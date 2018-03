Simšič pomagal greniti življenje Linzu

Liga EBEL, četrtfinale, prve in druge tekme

Na drugih četrtfinalnih tekmah so si tri ekipe priigrale prednost z 2:0 v zmagah (igrajo na štiri), in sicer Medveščak, Salzburg in Dunaj. Celovec je serijo proti Dornbirnu izenačil na 1:1 v zmagah.

Druge četrtfinalne tekme

Črna krila iz Linza si ob izbiranju četrtfinalnega nasprotnika najverjetneje niso predstavljala, da bodo po dveh tekmah zaostajala z 0:2 v zmagah. Potem ko jih je Medveščak v petek premagal po podaljšku, jih je v nedeljo s 6:2 odpihnil na domačem terenu. Ob zmagi je z zadetkom sodeloval tudi eden od dveh Slovencev v dresu Zagrebčanov, Nik Simšič je zadel za vodstvo s 5:2, Mark Čepon se ni vpisal med strelce ali podajalce.

6-2 POBJEDA! MEDVJEDI VODE 2-0 U SERIJI!! pic.twitter.com/PA3dm17PqC — KHL Medvescak Zagreb (@KHL_MedvescakZG) March 11, 2018

Na polovici poti do polfinala je tudi vratar Luka Gračnar s Salzburgom. Rdeči biki so Dornbirn Žige Panceta premagali z 2:0, Gračnar je bil drugi vratar in ni branil.

Drugo zmago so vpisali tudi aktualni prvaki z Dunaja, ki pa niso bili tako prepričljivi kot na uvodnem obračunu. Innsbruck so tokrat strli šele po podaljšku.

Celovcu branilca Mitje Robarja je edinemu uspelo izenačiti serijo, in sicer je Bolzano v gosteh premagal s 3:2.

Druge četrtfinalne tekme (igrajo na štiri zmage):

Prve četrtfinalne tekme

Razširjeno avstrijsko prvenstvo je vstopilo v izločilne boje, v katerih v prvi fazi spremljamo tudi slovenski obračun. Salzburg vratarja Luke Gračnarja je namreč za četrtfinalnega nasprotnika izbral Dornbirn Žige Panceta in ga na uvodni tekmi s težavo premagal. Rdeči biki, pri katerih je bil Slovenec drugi vratar in ni branil, so s 3:2 zmagali šele po podaljšku. Napreduje moštvo, ki prvo zmaga štirikrat.

Ob rdečih bikih iz Salzburga so si tekmeca lahko izbrali tudi aktualni prvaki Dunajčani. Prestolničarji - tako redni kot drugi del tekmovanja so končali na prvem mestu - so se odločili palice prekrižati z Innsbruckom, ki so ga v četrtfinalu izločili že v lanski izjemni končnici, ko so brez poraza na najhitrejši mogoč način osvojili naslov prvaka. Tokrat so začeli z najbolj suvereno zmago med vsemi, Tirolce so premagali s 4:1

Salzburžani so serijo začeli z zmago nad Dornbirnom. Foto: Sportida

Izbiral je tudi Linz in se odločil, da se za polfinalno vstopnico udari z Medveščakom (njihova člana sta Mark Čepon in Nik Simšič). Avstrijci so na uvodnem srečanju vodili z 2:0 in 3:1, na koncu pa izgubili po podaljšku.

Lanskemu finalistu Celovcu Mitje Robarja je ostal Bolzano, ki je v preteklosti že znal mešati štrene. In tudi tokrat so Italijani na prvi tekmi dokazali, da ne bodo lahek tekmec. Korošce so premagali s 3:1.

V četrtfinalni seriji bodo igrali na štiri zmage. Druge tekme bodo na sporedu v nedeljo. Prvak bo znan najpozneje 22. aprila.