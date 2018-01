Prijavili so se vsi, v boju za neposredno končnico zmanjkuje mest

Liga EBEL, med 19. in 21. januarjem

Le še štirje krogi so do konca prvega dela lige EBEL, po katerem si bo šest reprezentanc že priigralo četrtfinale (štiri so si ga že). Za napredovanje najbolje kaže Innsbrucku, ki gosti Celovec Mitje Robarja, in Medveščaku, ki bo gostoval pri vodilnem Dunaju. Vseh 12 ekip je do roka oddalo prijavo za sodelovanje v tekmovanju tudi v prihodnji sezoni.