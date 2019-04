Le še nekaj vprašanj glede končnice

Mesto v končnici so si že zagotovili Washington Capitals, New York Islanders, Boston Bruins, Toronto Maple Leafs in Tampa Bay Lightning na Vzhodu ter Winnipeg Jets, Nashville Predators, St. Louis Blues, Calgary Flames, San Jose Sharks, Vegas Golden Knights in Dallas Stars na Zahodu. Predsedniški pokal za najboljšo ekipo rednega dela bodo dvignili hokejisti Tampe, ki ima 124 točk in je prehiteti ne more več nihče.

Družbi se lahko ponoči pridružijo še Colorado Avalanche, če premagajo Winnipeg Jets, in Carolina Hurricanes, če porazijo New Jersey Devils.

Liga NHL, 4. april:

Lestvici:

