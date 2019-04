Calgary kalifornijsko serijo končal s porazom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti vodilnega moštva zahoda Calgaryja so izgubili na gostovanju pri Anaheimu.

Sreda v ligi NHL je prinesla le tri obračune. St. Louis Blues, ki si je že zagotovil igranje v končnici, je po izvajanju kazenskih strelov izgubil pri Chicagu, ki ga letos ne bomo videli v izločilnih bojih. New York Rangers so morali z 1:4 priznati premoč Ottawi, hokejisti Anaheima pa so ugnali vodilno moštvo zahodne konference Calgary Flames. Ta je tako izgubil zadnji obračun v kalifornijski seriji, prvi dve tekmi kalifornijskega gostovanja pa je opravil zmagovito, San Jose je premagal s 5:3, LA Kings z Anžetom Kopitarjem pa s 7:2.