Kralji lovijo drugo zaporedno zmago

LA Kings, ki so še vedno na dnu zahodne konference, so zadnjo tekmo dobili, kjer je bil zelo razpoložen naš hokejist. Hrušičan je na tekmi proti Edmonton Oilers prispeval gol in dve podaji.

Tokrat jih na domačem ledu pričakuje Vancouver, s katerim so Kralji igrali že pred nekaj dnevi. Takrat so bili Kopitar in druščina domačini in so morali gostom priznati poraz z 2:4. Kako se bodo Kralji odrezali tokrat?