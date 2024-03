Kralji jim skušajo preprečiti sedmo zmago zapored

V torek zjutraj po srednjeevropskem času (3.30) nova težka tekma za Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings. V Staples Centru gostujejo New York Islanders, ki so to sezono dosegli le dve zmagi manj in so trenutno v nizu šestih zaporednih.

Anže Kopitar Foto: Reuters Los Angeles Kings so sedma ekipa zahodne konference (75 točk), New York Islanders pa osma v vzhodni konferenci (72 točk). Otočani so trenutno v dobri formi, saj so dobili sedem od zadnjih desetih tekem. Na gostovanju v Kaliforniji so za zdaj zelo uspešni, saj so v nedeljo zvečer Anaheim Duckse premagali s 6:1. Če premagajo še Kingse, bo to njihova sedma zaporedna zmaga. To sezono so jih enkrat že, na prvem medsebojnem srečanju je bilo 3:2 po podaljšku.

Liga NHL, 11. marec:

Lestvica