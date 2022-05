Kopitar proti dvojcu, ki je dal v tej sezoni kar 99 golov

A čeprav Connor McDavid (44 golov in 79 podaj v letošnji sezoni) in Leon Draisaitl (55 golov in 55 podaj) v Edmontonu navdušujeta že sedem sezon, so Oilers z njima doslej dobili samo eno serijo v končnici. Pa še to je bilo pred petimi leti. Še dlje pa so brez dobljene serije hokejisti Los Angelesa. To jim je nazadnje uspelo leta 2014, ko so osvojili Stanleyjev pokal. Dve zelo uspešni franšizi lige NHL, ki torej v zadnjih letih nista bili med najboljšimi. Oilers so Stanleyja osvojili petkrat, Kings pa dvakrat.

Končnica lige NHL, 1. krog (2. maj):



Vzhod:

Carolina Hurricanes - Boston Bruins

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning



Zahod:

Minnesota Wild - St. Louis Blues

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings



* Igrajo na štiri zmage.