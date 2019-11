Kopitar in Kralji teden domačih tekem začenjajo proti Edmontonu

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings se naslednjih sedem dni ne bodo premaknili od doma. Najprej, v noči na petek, v svoji dvorani Staples Center gostijo Edmonton Oilers, ki jim gre v tej sezoni lige NHL odlično in so trenutno druga ekipa zahodne konference. Kralji so letos druga zgodba, so namreč čisto na dnu konference in lige.