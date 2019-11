Trenutno najboljši gostujejo v New Yorku, kanadski derbi v Montrealu

Ruski ostrostrelec Aleksander Ovečkin in njegovi kolegi iz moštva Washington Capitals, prvaki iz sezone 2017/18, so letos izjemni. Po 23 tekmah so na vrhu lige, na računu imajo 17 zmag (6 po podaljšku ali kazenskih strelih) in sedem porazov (štiri po podaljšku ali kazenskih strelih) in 36 točk, kar je dvakrat toliko kot jih imajo njihovi tokratni tekmeci New York Rangers. Ti so sicer v tej sezoni odigrali če 18 tekem, v teh pa dosegli osem zmag in desetkrat izgubili (osemkrat po rednem delu tekme). Glede na stanje na lestvici, Capitals so prvi v vzhodni konferenci in v ligi, Rangers 14. na Vzhodu, je vloga favorita povsem jasna.

Čeprav kapetan Washingtona Ovečkin (25 točk, 15 golov in 10 podaj) ni tudi najboljši ofenzivec ekipe, to je s 35 točkami (8 golov, 27 podaj) ameriški branilec John Carlson, po točkah četrti najboljši hokejist lige, se bo v New Yorku pomeril z izvrstnim rojakom Artemijem Panarinom (23 točk za 9 golov in 14 podaj), najboljšim napadalcem Rangers.

Nekoliko bolj izenačen dvoboj se glede na stanje na lestvici obeta v Montrealu, kjer domači Canadiens pričakujejo tradicionalne kanadske rivale Ottawa Senators. Canadiens gre v tej sezoni dobro, po 21 tekmah imajo na računu 11 zmag in deset porazov, s 26 točkami pa zasedajo šesto mesto v vzhodni konferenci lige, Ottawa pa je z devetimi zmagami in 12 porazi 13.

