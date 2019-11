New York Islanders do nove zmage, St. Louis na vrhu zahoda

V ligi NHL je bil v noči na sredo pestro. New York Islanders so dosegli novo zmago, potem ko so premagali Pittsburgh Penguins z izidom 4:5. Tekma se je končala v podaljšku. Niz osvajanja točk so podaljšali na 15 tekem.

Junak tekme je bil Brock Nelson. Ta je zadel v tretji minuti podaljška in svoji ekipi prinesel novo zmago. Nelson je bil na tekmi na splošno razpoložen, saj je skupno dosegel dva gola in asistenco. Nick Leddy je asistiral kar trikrat, Anthnoy Beauvillier pa je dosegel gol in enkrat podal. Velik delež k zmagi je prispeval vratar Semyon Varlamov, ki je ubranil 27 strelov na gol.

Niti sanjalo se jim ni

"Iskreno, sploh nismo vedeli," je po tekmi glede osvajanja točk na 15 zaporednih tekmah dejal Barry Trotz, trener New York Islanders. "Naši ekipi se ni niti sanjalo, ali smo zmagali deset ali pet tekem zapored. Vedeli smo le, da že nekaj časa nismo izgubili. Očitno mediji spremljajo vse skupaj in zdaj razumemo te številke," je še dejal Trotz po zmagi.

Pri domači ekipi je vratar Pittsburgh Penguins Matt Murray zbral 37 obramb. Brandon Tanev je dosegel dva gola, Jake Guentzel je zbral gol in asistenco, medtem ko je Jevgenij Malkin dvakrat podal.

Foto: Reuters

St. Louis Blues na vrh zahodne konference

Hokejisti St. Louis Blues, ki so lani prvič v klubski zgodovini osvojili Stanleyjev pokal, dobro branijo naslov v severnoameriški ligi NHL, saj so najboljša ekipa zahodne konference. Tokrat so s 3:1 premagali gostujočo ekipo Tampa Bay Lightning in pokvarili vrnitev Pata Maroona, ki je lani St. Louisu pomagal osvojiti naslov, v rodno mesto.

Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so tokrat počivali. Naslednja tekma jih čaka v petek, ko bodo gostili vodilno ekipo pacifiške skupine Edmonton Oilers.

Liga NHL, 19. november:

Lestvica:

Preberite še: