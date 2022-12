Stadion RheinEnergieSTADION je bil v četrtek v znamenju hokeja. Na zimski klasiki sta se pomerila nemška prvoligaša Kölner Haie in Fischtown Pinguins, ki je močno slovensko obarvan. Pred več kot 14 tisoč gledalci so se zmage veselili Pingvini iz Bremerhavna, za katere je od slovenskega tria igral le Miha Verlič.

Vodstvo hokejskega kolektiva Kölner Haie je v četrtek znova pripravilo zimsko hokejsko klasiko. Tokrat so v domovanju nogometnega prvoligaša 1. FC Köln gostili Fischtown Pinguins iz Bremerhavna.

Foto: Guliverimage

Nosilci igre tega so slovenski napadalci Jan Urbas, ki mu pripada vloga kapetana, Miha Verlič in Žiga Jeglič. A četrtkovo zimsko klasiko je izkusil le Verlič. Urbas v tej sezoni nima sreče s poškodbami, igral je zgolj na 15 od 33 tekem nemškega prvenstva, na zadnji pred več kot mesecem dni. Jeglič se je po poškodbi pred tednoma vrnil v postavo, a v četrtek manjkal zaradi bolezni.

Tako je slovenski pridih tekmi pod milim nebom dajal le Verlič. Ta se je s soigralci v začetku druge tretjine znašel v zaostanku, a so še pred drugim odmorom izkoristili power-play in izenačili. Gostje so v zadnji tretjini kaznovali še eno izključitev Kölna, povedli in zmagali z 2:1.

Od Slovencev je na klasiki igral le Miha Verlič. Foto: Reuters

Obračun na prostem si je v živo na prizorišču ogledalo 14.352 gledalcev.

Za Fischtown Pinguins je bila to četrta zaporedna zmaga, s katero so se po slabšem rezultatskem mesecu in pol znova povzpeli na lestvici. Trenutno so peti, Köln je osmi. Zanesljivo vodi Red Bull München.

Precej slabše pa gre moštvu še enega Slovenca, branilec Blaž Gregorc, ki je zaradi poškodbe noge več tednov okreval in se je pred kratkim vrnil na tekme, z Augsburg Panthers zaseda predzadnje mesto.

Moštvo Pinguins Bremerhaven, ki ga v tej sezoni močno hromijo poškodbe, je po slabšem mesecu znova ujelo zmagoviti ritem. Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage