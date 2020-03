Roke so pričakovano dvignili tudi v ligi KHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ena od zadnjih evropskih hokejski lig, Kontinentalna hokejska liga, predčasno zapira svoja vrata. Rusko vodstvo tekmovanja je dolgo čakalo in najprej končnico le prestavilo, danes pa sporočilo, da prvaka v tekmovalnem obdobju 2019/20 ne bo.

"Žal moramo sezono končati prej, kot smo upali. Odločitev ni bila lahka, verjamem, da smo vsi skupaj želeli gledati bitko za Gagarinov pokal. A trenutno je zdravje igralcev, njihovih bližnjih, zaposlenih v klubih in športnih objektih, navijačev na prvem mestu. Zdaj moramo poskušati zagotoviti, da trenutni položaj ne bo vplival na prihodnjo sezono, da se bo ta začela ob predvidenem času," je za uradno spletno stran tekmovanja dejal predsednik lige Aleksej Morozov.

Moštva v ligi KHL so sicer opravila s prvim krogom končnice in bi morala začeti s konferenčnim polfinalom, ki sta se mu kazahstanski Barys in finski Jokerit odpovedala že pred časom.

