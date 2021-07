Ovečkin in Washington sta se dogovorila. Bo Fleury končal kariero?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

podaljšanje pogodbe in "trade"

Ruski hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin in vodstvo Washington Capitals so se dogovorili za podaljšanje sodelovanja za pet let. Kanadski vratar Marc-Andre Fleury pa se je poslovil od dresa Vegas Golden Knights. Zlati vitezi so čuvaja mreže, ki je v končani sezoni prejel nagrado na najboljšega vratarja (Vezina Trophy), prepustili Chicago Blackhawks. A morda ne bo oblekel njihovega dresa, saj naj bi bila v igri tudi hokejska upokojitev.

Aleksander Ovečkin pričakovano ostaja član Washington Capitals. Ruski hokejski as, ki bi v sredo postal prost igralec, se je z vodstvom kluba, za katerega igra od svojih NHL začetkov leta 2005, pogajal sam. In se dogovoril za novo zajetno pogodbo. Petintridesetletnik bo v klubu, s katerim je leta 2018 osvojil Stanleyjev pokal, ostal še pet sezon.

Nova petletna pogodba je težka 47,5 milijona ameriških dolarjev, na sezono v povprečju 9,5 milijona ameriških dolarjev. Rus je leta 2008 z Washingtonom podpisal kar 13-letno, 124 ameriških dolarjev donosno pogodbo.

"Alex je obraz naše franšize, zavezan naši organizaciji in mestu. Navdušeni smo, da bo Alex, ki pooseblja naš klub, kariero še naslednjih pet let nadaljeval v našem dresu," je ob tem dejal generalni direktor Brian MacLellan.

Vegas je kanadskega vratarja Marca-Andrea Fleuryja prepustil Chicagu. Foto: Guliverimage

Vegas Fleuryja prepustil Chicagu

"Nisem veliko razmišljal o prihodnosti, a sem si v srcu želel, da bi ostal in končal kariero tukaj," je ob novici, da je prišlo do "tradea" s Chicago Blackhawks, dejal od Vegasa poslavljajoči se kanadski vratar Marc-Andre Fleury.

Njegov agent Allan Walsh je danes namignil, da bi tretji vratar z večne lestvice po številu zmag (492) lahko končal kariero: "Medtem ko se Marc-Andre Fleury še vedno ni slišal z nikomer iz Vegas Golden Knights, so ga očitno poslali v Chicago. Marc-Andre si bo vzel čas in se z družino pogovoril o položaju in svoji hokejski prihodnosti."

Šestintridesetletni Kanadčan, ki je s Pittsburgh Penguins osvojil dva Stanleyjeva pokala, nato pa se preselil k Vegas Golden Knights in še enkrat postal prvak lige NHL, je v zadnji skrajšani sezoni za zlate viteze odigral 36 tekem rednega dela in bil 92,8-odstotno zanesljiv, v končnici je na 16 tekmah (obstali so v polfinalu) zaustavil 91,8 odstotka vseh strelov. V končani sezoni je prejel nagrado Vezina Trophy za najboljšega vratarja.