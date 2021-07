Power "prva moč" nabora NHL, bratje Hughes pišejo zgodovino

Drugič v zadnjih štirih letih je klub Buffalo Sabres imel prvi nabor in obakrat je izbral branilca. Leta 2018 je v svoje vrste pripeljal Šveda Rasmusa Dahlina.

Power, ki je bil del zlate kanadske reprezentance na svetovnem prvenstvu 2021, je zadnjo sezono igral za univerzo v Michiganu, za katero je zbral 16 točk (tri gole, 13 podaj) in blokiral 40 strelov na 26 tekmah. Postal je četrti branilec v zadnjih 25 letih, ki je bil izbran kot prvi.

Novinec v ligi Seattle Kraken, ki je bil na vrsti kot drugi, je izbral Američana Matthewa Beniersa. Tretji Anaheim Ducks je izbral center, in sicer Masona McTavisha iz Kanade.

Še tretji brat Hughes izbran med prvimi desetimi

Kot četrti zapored so bili na vrsti New Jersey Devils in izbrali ameriškega branilca Luka Hughesa. Gre za 17-letnega brata Jacka Hughesa, ki so ga Hudiči leta 2019 izbrali kot prvega, in Quinna Hughesa, ki ga je Vancouver leta 2018 izbral kot sedmega.

Bratski trio je s tem spisal zgodovino. Prvič se je namreč zgodilo, da so bili trije bratje na naboru lige NHL izbrani med prvimi desetimi. Do zdaj so bili v prvem krogu nabora izbrani bratje Sutter in Staal (a ne vsi med top deset).