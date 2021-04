Slovenski napadalec našel novega delodajalca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sedemindvajsetletni nekdanji slovenski hokejski reprezentant Jure Sotlar je novega klubskega delodajalca našel v Nemčiji. Napadalec bo v naslednji sezoni nosil dres tretjeligaša Deggendorf SC. To sezono je sicer začel pri Olimpiji, končal pa na Madžarskem pri Ujpestu.

"Dobrodošel, Jure," so na družbenih omrežjih v klubu Deggendorf SC pozdravili svojega novega člana. Vidijo ga kot veliko okrepitev moštva, ki v tej sezoni ni ujelo končnice, a želi to, tudi s pomočjo nekdanjega člana Olimpije, Slavije, Jesenic, Vipitena, Zell am Seeja ter Ujpesta, v naslednji popraviti.

"Z Juretom Sotlarjem smo dobili močnega napadalca, ki zna poskrbeti, da tudi njegovi soigralci igrajo odlično. Poleg tega s svojim nevarnim "ognjenim" strelom iz zapestja predstavlja tudi veliko nevarnost za gol," je povedal športni direktor nemškega kluba Thomas Greilinger.

