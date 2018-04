Pred dvema letoma puško skoraj vrgel v koruzo, zdaj uresničil prvi del cilja

Jure Sotlar

Dolgoletni član ljubljanske Olimpije Jure Sotlar se je po sezoni 2015/16 prvič poslovil od društva, pri katerem si je nabral glavnino hokejskih izkušenj. Dovolj mu je bilo tegob v zeleno-belem taboru, povezanih s finančno nedisciplino. Zaradi vseh težav pri Olimpiji je krilni napadalec celo resno razmišljal, da bi končal hokejsko pot in se posvetil inline hokeju, a je nato našel nov hokejski izziv.

Pred dvema letoma je razmišljal, da naredi križ čez hokej in se posveti inline hokeju. Foto: Inline zveza Slovenije

V lanski sezoni je oblekel dres večnega tekmeca Jesenic, kjer je spet začel uživati v hokeju. Po uspešnem letu na Gorenjskem se je prvič odpravil v tujino. Pod trenersko taktirko Iva Jana je nosil dres Sterzinga Vipitena, s katerim je obstal v četrtfinalu Alpske lige. Pretrd oreh je bilo najboljše moštvo rednega dela Asiago, ki ima v finalni seriji proti Rittnu v rokah zaključni plošček.

Sotlar se je v novem okolju dobro znašel, tudi tokrat se ni izneveril s točkovnim prispevkom. Na 40 tekmah rednega dela je statistiko obogatil s 57 točkami (22 zadetki, 35 podajami), kar ga uvršča na šesto mesto lestvice v celotni ligi. Pred Sotlarjem je končala le peterica Kanadčanov.

Vpoklic plod trdega dela in dobre sezone

"Res sem vesel. Mislim, da je bil ta vpoklic plod dobre sezone, trdega dela. Bil sem opažen. Zdaj se seveda moram izkazati," se je vpoklica v reprezentanco razveselil dolgoletni član Olimpije. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Njegove igre, pa čeprav se dobro zaveda, da v manj kakovostni ligi od večine reprezentantov, niso ostale skrite trenerskemu štabu slovenske reprezentance, ki ga je povabil na priprave za prihajajoče svetovno prvenstvo. 24-letniku, ki je vselej sanjal, da bi se lahko dokazoval med risi, se je tako del sanj izpolnil.

"Res sem vesel. Mislim, da je bil ta vpoklic plod dobre sezone, trdega dela. Bil sem opažen. Zdaj se seveda moram izkazati. Sem pa dočakal ta cilj," navdušenja, da je lahko začutil reprezentančni utrip, ni skrival Sotlar, a ob tem hitro modro "umiril plošček".

"Na priprave sem lahko prišel samozavesten in sproščen. Za menoj je odlična sezona. A na žalost vemo, da je res velika razlika v ravni igre. Bomo videli, kako se bom prilagodil. Poskusil bom narediti vse, da na koncu ne bom le del priprav, ampak da bi kdaj zaigral tudi na svetovnem prvenstvu. Ampak počasi. Vemo, da ima vsak igralec svojo vlogo v ekipi. Moram pokazati svojo igro, kot jo najbolje znam. Nimamo kaj, treba se je truditi, dati vse od sebe. Če bo, bo. Če ne bo, bo priložnost morda drugo leto oziroma kdaj drugič. Zavedam se, da seznam ni dokončen, da se lahko spremeni. Že to, da so me povabili, me je pozitivno presenetilo. Jaz bom dal vse od sebe, selektor pa bo odločil."

V Budimpešti čakata vstopnici Slovenci se bodo ob 19. uri udarili z Madžari. Foto: Vid Ponikvar Od 22. do 28. aprila bo v Budimpešti svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, skupine A), na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice). Slovenska izbrana vrsta je favoritinja za vrnitev v najkakovostnejši razred, iz katerega je izpadla lani, ko je v Parizu izgubila vseh sedem tekem.

Prišla je samozavest

V Italiji, kjer je nabiral prve kilometre zunaj domačih ledenih ploskev, se je počutil lepo sprejetega. "Bilo je fenomenalno. Na začetku me je malo skrbelo, kako bo, a se je izkazalo odlično. Bilo je nekaj novega, a mi je Ivo pri tem zelo pomagal, za kar sem mu hvaležen. Pa tudi preostalim. Čutil sem, da me ljudje spoštujejo. Imel sem veliko vlogo v ekipi in mislim, da sem jo na ledu tudi dobro opravil," pravi Ljubljančan, vesel, da je nadgradil igro, predvsem pa tega, da je prišla prepotrebna samozavest.

"Seveda si želim napredovati, zaigrati v kakovostnejši ligi, a se ob tem zavedam, da v boljši ekipi, v boljši ligi ko si, večji je pritisk. Za menoj je šele prvo leto v tujini. Mislim, da se mi še ne mudi toliko, da bi moral delati velike preskoke." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Brez hitenja

Kje bo v prihodnji sezoni gojil ljubezen do najhitrejše ekipne igre, uradno še ne ve. "Ljubezen se je vrnila že na Jesenicah (smeh, op. a.), v Italiji je bilo tudi fenomenalno, tako da volja je. Imam velik zagon. Kot kaže, se je vse izšlo. Pri Sterzingu mi je zelo všeč, a za zdaj bi še počakal na to, kaj bo prinesla prihodnost. Seveda si želim napredovati, zaigrati v kakovostnejši ligi, a se ob tem zavedam, da v boljši ekipi, v boljši ligi ko si, večji je pritisk. Za menoj je šele prvo leto v tujini. Mislim, da se mi še ne mudi toliko, da bi moral delati velike preskoke," je Sotlar ob koncu pogovora nakazal, da ne bo nikamor hitel.