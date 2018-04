Po simultanki s Hrvati na resnejši preizkus

Pripravljalna tekma Slovenija – Madžarska

Po slabem tednu od začetka uradnih priprav je pred slovenskimi hokejisti drugo od treh pripravljalnih srečanj. Tokrat jih čaka zahtevnejši tekmec kot v nedeljo, ko so z zgolj 19 člani brez težav odpravili Hrvate, ki niso bili dorasel tekmec. Na Bledu bodo gostovali prireditelji letošnjega svetovnega prvenstva divizije I Madžari. Ti so do zdaj odigrali dve pripravljalni srečanji in nepopolno avstrijsko zasedbo dvakrat premagali (po podaljšku 4:3, 3:1).

Slovenski selektor Kari Savolainen je v tem tednu številčno okrepil svojo četo. Pripravam so se pridružili napadalec Aleš Mušič, vratar Matija Pintarič in mlada branilca z Jesenic Gašper Korošec in Žiga Urukalo. V petek prihaja še branilec Blaž Gregorc, v ponedeljek pa napadalec Jan Drozg. V trenerskem taboru čakajo tudi na razplet finala državnega prvenstva, v katerem Jeseničani proti Olimpiji vodijo z 2:0 in lahko v četrtek postanejo prvaki. Končni seznam naj bi bil znan prihodnji teden.

V Budimpešti čakata vstopnici Od 22. do 28. aprila bo v Budimpešti svetovno prvenstvo drugega razreda (divizije I, skupine A), na katerem bodo sodelovali Madžarska, Slovenija, Poljska, Italija, Velika Britanija in Kazahstan. Najboljši dve reprezentanci si bosta priigrali vstopnico za elitno svetovno prvenstvo, ki ga bo maja 2019 gostila Slovaška (Bratislava in Košice). Slovenska izbrana vrsta je favoritinja za vrnitev v najkakovostnejši razred, iz katerega je izpadla lani, ko je v Parizu izgubila vseh sedem tekem.

Zadnji test proti Avstrijcem

Slovenci bodo po obračunu z Madžari pred prvenstvom odigrali še en pripravljalni obračun, 19. aprila bodo gostje Avstrijcev na Dunaju. Severni sosedi bodo letos igrali med elito.

Seznam hokejistov na pripravah Vratarji (3): Gašper Krošelj (Rødovre Mighty Bulls, danska Metalligaen), Matija Pintarič (Rouen, Saxoprint Ligue Magnus), Rok Stojanovič (Lyon, Saxoprint Ligue Magnus) Branilci (7): Mark Čepon (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Aleš Kranjc (Eispiraten Crimmitschau, DEL2), Žiga Pavlin (Češke Budejovice, češka druga liga, WSM), Miha Štebih (VSV Beljak, liga EBEL), Luka Vidmar (Szekesfehervar, liga EBEL), Žiga Uruakalo, Gašper Korošec (HD mladi Jesenice) Napadalci (12): Boštjan Goličič (Grenoble, Saxoprint Ligue Magnus), Anže Kuralt (Amiens, Saxoprint Ligue Magnus), Aleš Mušič (Fehervar, liga EBEL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, liga EBEL), Žiga Pance (Dornbirn, liga EBEL), Anže Ropret (Ujpesti TE, Erste liga), Robert Sabolič (Torpedo Nižni Novgorod, liga KHL), Nik Simšič (Medveščak Zagreb, liga EBEL), Jure Sotlar (Sterzing Vipiteno, Alpska liga), Rok Tičar (Sibir Novosibirsk, liga KHL), Jan Urbas (Fischtown Pinguins, Bremerhaven, DEL), Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga) () - v oklepaju je zapisan zadnji hokejistov klub *Seznam ni dokončen in se bo še spremenil, saj nekateri kandidati še igrajo v klubih .