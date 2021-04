Jesenice in Olimpija za alpski biti ali ne biti

Danes bosta znana oba finalista letošnje sezone Alpske lige. Ob 17.30 se bosta na odločilni peti polfinali tekmi v Podmežakli pomerila HDD Sij Acroni Jesenice in Asiago, ob 19.30 pa v Tivoliju branilec naslova HK SŽ Olimpija, ki je zapravil dva zaključna ploščka za finale, in Lustenau.

Danes bo konec dvomov o tem, kdo se bo v tej sezoni v finalu potegoval za lovoriko Alpske lige. Prvi finalist bo zmagovalec tekme med HDD Sij Acroni Jesenice in Asiagom. Obračun med drugim moštvom rednega dela (železarji) in četrtim Asiagom se bo na Gorenjskem začel ob 17.30.

Jeseničani so izenačeno polfinalno serijo odprli z domačo zmago po podaljšku (3:2), nato na gostovanju izgubili z 1:4, sledil je poraz doma (3:5), v četrtek pa so železarji po hudi bitki v Italiji v podaljšku (3:2) izsilili peto tekmo. Pričakovati je mogoče še en srdit boj ekipe Mitje Šivica in alpskih prvakov iz leta 2018.

Olimpija je po dveh polfinalnih zmagah dvakrat izgubila. Zvečer šteje le zmaga. Foto: Vid Ponikvar

Dve uri pozneje bosta na led dvorane Tivoli stopili moštvi Olimpije in Lustenaua. Ljubljančani so redni del končali na prvem mestu, Avstrijci na devetem, tako da so si končnico priigrali šele po dodatnih bojih. Branilci naslova iz slovenske prestolnice so favoriti para, čeprav se tej priponki vselej radi izognejo, saj pravijo, da je play-off povsem druga zgodba.

Olimpija je serijo po neprepričljivi igri začela z domačo zmago (4:2), nato v gosteh slavila s kar 8:0 in si priigrala zaključna ploščka za finale. A nato oba zapravila. Najprej je na tretjem obračunu doma izgubila z 1:2, nato z istim rezultatom še na gostovanju. Ob obeh porazih Olimpije je pri avstrijski ekipi blestel vratar Anthony Morrone (ubranil je 73 od 75 strelov), ki ga je trener Mike Flanagan v tej seriji aktiviral šele po dveh porazih z Lukasom Reihsom v vratih.

Slovenski finale bi štel dvojno

Če se bosta zvečer v finale Alpske lige uvrstili obe slovenski ekipi, bo finale štel dvojno, tudi za lovoriko v državnem prvenstvu. Če si bo alpski finale zagotovil le en slovenski predstavnik, bo finale državnega prvenstva po koncu zadnjega dejanja Alpske lige.