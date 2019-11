Slovenec še čaka na debi v ligi NHL: Vedel sem, v kaj se spuščam

"Pri pingvinih so se odločili, da svojo prvo člansko sezono začnem v razvojni ligi. Kot vsak športnik si seveda želim igrati na najvišji ravni, tako moja želja še zmeraj ostaja liga NHL," je slovenskim navijačem in ljubiteljem hokeja tostran velike luže sporočil 20-letni Štajerec.

"Priznam, igram tukaj, kjer nisem pričakoval, da bom začel svojo prvo člansko sezono. Ampak treba bo iti korak za korakom. Najprej se bom moral dokazati tukaj. Mislim, da je vsak začetek dokaj težek, zlasti ko menjaš okolje, ekipo, soigralce. Prilagoditi se moraš na vse nove stvari, ampak zadeve gredo iz dneva v dan na bolje, tudi jaz se počutim bolje," razmišlja eden najobetavnejših slovenskih hokejistov, ki želi zaigrati med elito tako kot slovenski zvezdnik Los Angeles Kings Anže Kopitar.

Foto: Zack Rawson

"Stvari se počasi postavljajo na svoje mesto"

"Priznam, da mi na začetku ni bilo najlažje, ampak se počasi postavljajo stvari na svoje mesto. To je moja prva sezona med člani in nisem si mislil, da bo lažje. Vedel sem, v kaj se spuščam in kakšna je ta liga. Več ali manj se mi zdi, da je vse stvar navade. Prej se navadiš oziroma na nek način prilagodiš, lažje ti je," je prepričan.

"Najtežje do zdaj so mi vožnje. V tej ligi se na vsa gostovanja potuje z avtobusom. To so res dolga gostovanja. Povprečno je osem oziroma devet ur vožnje v eno smer. Igramo 72 tekem na sezono, od tega jih je polovica v gosteh in to je res veliko potovanj. Večinoma je naš ritem hokej-avtobus, hokej-avtobus in ponovi. Kot sem rekel, vse je stvar navade, mi pa v začetku to povzroča kar nekaj preglavic, ampak se bom navadil tudi na to," ne obupava Drozg.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Cilj? Vpoklic v ligo AHL, pozneje tudi v NHL.

"Sezona se je komaj dobro začela. Trenutno imam sicer največ golov v naši ekipi, ampak smo na začetku sezone in je težko govoriti o golih in točkah. Mislim, da sem na pravi poti, bomo pa pozneje lahko naredili 'rezime' o tem, koliko je bilo vse skupaj uspešno.

Cilj v letošnji sezoni je ta, da dobim vpoklic v ligo AHL in pozneje v ligo NHL. Vsi igralci, ki smo tukaj, imamo podoben cilj. Vsi si želimo to doseči in na drugi strani si seveda želim, da iz dneva v dan napredujem in postajam boljši igralec," je sklenil Drozg.

Mariborčan je šesti Slovenec, ki je doživel čast uvrstitve v eno od ekip lige NHL.



Prvi je bil leta 1998 Edo Terglav, ki ga je kot 249. izbral Buffalo. Dve leti pozneje je Jureta Penka kot 203. izbral Nashville, sledili so Marcel Rodman (2001, 282., Boston), Anže Kopitar (2005, 11., Los Angeles) in Drozgov someščan Jan Muršak (2006, 182., Detroit).