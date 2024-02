Po petkovem koncu rednega dela IceHL se je prvih šest moštev Celovec, Fehervar, Salzburg, Bolzano, Beljak in Linz že uvrstilo v četrtfinale, tista na mestih med sedem in deset (Innsbruck, Pustertal, Olimpija, Vorarlberg) danes začenjajo kvalifikacije za četrtfinale, za ekipe, razvrščene med 11. in 13. mestom (Dunaj, Asiago, Gradec), pa je sezone konec.

Innsbruck je kot sedma ekipa lahko sam izbral tekmeca v boju za četrtfinale. Tirolci so se odločili za ekipo Pioneers Vorarlberg, Ljubljančanom pa je tako ostal Pustertal. Ta ima zaradi boljšega izhodišča po rednem delu prednost domačega terena.

V kvalifikacijah igrajo na dve zmagi, prva tekma bo zvečer na Južnem Tirolskem, druga naslednji teden v torek v Ljubljani, morebitna tretja pa v četrtek spet na terenu Pustertala.

Drugačne tekme kot v rednem delu

Olimpija in Pustertal sta se v tej sezoni srečala štirikrat, zmaji so dvakrat zmagali po rednem delu, enkrat v podaljšku, enkrat pa izgubili.

"Zagotovo bodo te tekme precej drugačne, kot so bile v rednem delu. Vsi začenjamo z ničle in videli bomo, kako se bo odvilo." Foto: Domen Jančič/HK SŽ Olimpija

"Prepričan sem, da bo težka serija, pa čeprav je kratka. To samo pomeni, da moraš biti ves čas maksimalno pripravljen od začetka do konca. Seveda si vedno želiš začeti igrati takšno serijo doma, a Pustertal si je to zaslužil. Na lestvici so uvrščeni pred nami, a to zdaj ni več pomembno. Zagotovo bodo te tekme precej drugačne, kot so bile v rednem delu. Vsi začenjamo z ničle in videli bomo, kako se bo odvilo," je pred prvo tekmo v klubski mikrofon dejal glavni trener Olimpije Antti Karhula.

Trio si bo izbral četrtfinalnega tekmeca

Po končanih kvalifikacijah bodo prva tri moštva rednega dela (Celovec, Fehervar, Salzburg) lahko izbirala tekmece v četrtfinalu, četrti Bolzano pa bo dobil tistega, ki bo ostal. Prve četrtfinalne tekme bodo na vrsti naslednjo nedeljo.

Liga ICE, kvalifikacije za četrtfinale, prvi tekmi

Nedelja, 25. februar:

