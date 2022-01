Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tivoli bi moral biti v nedeljo prizorišče tekme med Olimpijo in Bolzanom, a so to iz zdravstvenih razlogov prestavili. Eden od Ljubljančanov je bil na testiranju pozitiven, v karanteno je morala vsa ekipa.

Štiri od šestih nedeljskih tekem lige IceHL so iz zdravstvenih razlogov prestavili. Zaradi pozitivnih testov na koronavirus so danes prestavili dve torkovi tekmi, pričakovati gre nove odpovedi. Pri HK SŽ Olimpija so na testiranju na prvi dan novega leta potrdili en pozitiven test, a je morala v karanteno celotna ekipa. Z okužbami se ubadajo pri več klubih.

Nedeljski urnik lige IceHL je predvideval šest tekem, a je covid-19 močno oklestil spored tekmovanja. Na delu so bila zgolj štiri moštva, Gradec, Beljak, Pustertal in Salzburg. Med prestavljenimi obračuni je bil tudi tisti med HK SŽ Olimpija in Bolzanom, ki bi ga morali gostiti Ljubljančani.

Po pisanju avstrijskih medijev so na prvi dan novega leta opravili testiranje, na katerem je bil eden od hokejistov pozitiven, v karanteno pa je v skladu z veljavnimi ukrepi v Sloveniji morala celotna ekipa (v karanteno ni treba le osebam, ki so prejele poživitveni odmerek). Olimpija bi morala v torek gostovati pri vodilnem Salzburgu.

Vsaj osem pozitivnih testov so potrdili v Linzu. Foto: Sportida

Težave v Linzu, na Madžarskem, Tirolskem ... nove odpovedi

Z okužbami se ubadajo pri več klubih IceHL. Po pisanju Oberösterreichische Nachrichten so vsaj osem pozitivnih testov potrdili pri Linzu, pri katerem so vsi igralci dvakrat cepljeni. Linška črna krila bodo tako na vrnitev v tekmovalni ritem morala počakati še nekaj časa. Pozitivnih je bilo tudi okoli deset članov Albe, Madžari bi morali včeraj gostovati pri Znojmu. Težave naj bi imeli tudi pri Innsbrucku, ki se je z izbruhom ubadal že novembra.

Že zdaj je jasno, da bosta odpadli vsaj dve torkovi tekmi, in sicer srečanje med Dunajem in Linzem ter Gradcem in Albo.

"Zdravje vseh je najpomembnejše"

Vodstvo tekmovanja za zdaj uradno še ni sporočilo, koliko torkovih tekem bo prestavljenih. "Zdravje vseh vpletenih je najpomembnejše, zato smo izjemno previdni. Naučiti se moramo, kako pravilno ravnati, saj je omikron zelo nalezljiv," je za Oberösterreichische Nachrichten dejal direktor Christian Feichtinger.