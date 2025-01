V živo: Olimpija na avstrijskem dvojčku z jasnim ciljem

ICEHL, 31. januar:

Hokejisti Olimpije so v torek doma po razburljivi končnici tekme in izvajanju kazenskih strelov premagali Bolzano in na račun vpisali pomembni dve točki v boju za osmo mesto. To v dodatnih bojih za četrtfinale prinaša prednost domačega terena, a bitka zanj bo še huda. Deveti Pustertal za ljubljansko zasedbo zaostaja zgolj točko.

Olimpija bo tako pred februarskim premorom poskušala točkovni račun okrepiti na dvojnem avstrijskem gostovanju. Prav zdaj igra pri zadnjem Innsbrucku, dan zatem, v soboto, pa bo palice prekrižala še s trenutno 11. Vorarlberg Pioneers.

Glavni trener Andrej Tavželj je pred odhodom k severnim sosedom opozoril na to, da ne gre nikogar podcenjevati, in izpostavil predvsem željo po konstantnosti.

Andrej Tavželj pred dvojnim avstrijskim gostovanjem (video: HK Olimpija):

"Cilj je zagotovo šesto točk. Če bomo imeli pravi pristop in gradili na tem, kar smo do zdaj delali, je teh šest točk realno uresničljiv cilj," je ob tem v klubski mikrofon dejal Tavželj.

Olimpija bo po sobotni tekmi imela tekmovalni premor v ligi ICE, saj bo prihodnji teden rezerviran za reprezentančno akcijo, a kljub temu bo kar nekaj njenih članov aktivnih. Selektor Edo Terglav je na pripravljalni turnir na Poljskem, kamor bodo risi odpotovali v torek, povabil deset hokejistov ljubljanskega kluba.

V soboto bodo zmaji gostovali še pri Pioneers Vorarlberg, nato sledi tekmovalni premor v ligi ICE, kar nekaj Olimpijinih članov pa čaka reprezentančna akcija. Foto: Aleš Fevžer

Vodilni Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc – okreva po operaciji) gosti Gradec (Rok Tičar), prvaki iz Salzburga pričakujejo Beljak, ki se bori za šesterico in s tem neposredno uvrstitev v končnico, Bolzano bo doma palice prekrižal z Dunajem, Pustertal, ki bije bitko za osmo mesto z Olimpijo, pa gosti Vorarlberg.

Kako v končnico? Po rednem delu (48 krogih) se prvih šest ekip uvrsti v četrtfinale, ekipe med sedmim in desetim mestom pa se v dodatnih bojih pomerijo za preostali četrtfinalni vstopnici. Za moštva med 11. in 13. mestom je sezone po rednem delu konec.

