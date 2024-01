Zmaji na lovu za novimi pomembnimi točkami

Pred hokejisti HK SŽ Olimpija je še deset tekem rednega dela IceHL, v katerem so na dobri poti, da si zagotovijo dodatne boje za končnico (mesta med 7 in 10), prav tako pa še niso odpisani za neposreden preboj v četrtfinale po rednem delu (prva šesterica). Ob 17.30 bodo nove pomembne točke in tretjo zaporedno zmago iskali pri zadnjem Gradcu, za katerega igrat slovenski napadalec Ken Ograjenšek in branilec Blaž Gregorc.