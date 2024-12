Olimpija v iskanju trenerja in prekinitve črnega niza

Ljubljansko moštvo je v iskanju novega trenerja in prekinitve negativne serije sedmih porazov. Klub je v soboto sporočil, da finski trener Antti Karhula ne bo več vodil Olimpije, tako da bo na današnji tekmi v vlogi glavnega trenerja dozdajšnji pomočnik Andrej Tavželj. Vodstvo kluba želi trenersko vprašanje razrešiti do konca koledarskega leta.

Madžarska ekipa je na drugem mestu, točko za vodilnim Bolzanom. Foto: Aleš Fevžer Olimpija bo odigrala tretjo tekmo tedna, po porazu v Celovcu (1:3) in proti prvaku Salzburgu (2:6) bo tokrat igrala na domačem ledu, kje bo palice ob 18. uri prekrižala z ekipo z vrha lestvice.

V Ljubljani bo gostoval drugouvrščeni Fehervar AV19, katerega član je slovenski napadalec Anže Kuralt. Madžarski kolektiv je bil kar nekaj časa vodilni, po petkovem visokem porazu (2:7) s Pustertalom pa vrh prepustil Bolzanu. Kuraltovi se bodo v Ljubljani poskušali izogniti tretjemu zaporednemu porazu, Olimpija pa bo poskušala končati niz kar sedmih porazov.

Ljubljančani, ki se od novembrskega premora vrtijo v začaranem krogu porazov, so trenutno na osmem mestu, od šesterice, ki po rednem delu neposredno vodi v končnico, so oddaljeni že 16 točk. Le dve točki za njimi pa sta Pustertal in Dunaj, ki drži zadnjo vstopnico za dodatne boje za končnico.

Linzu gre odlično, trenutno je tretji. Foto: BWL / Eisenbauer

Vodilni Bolzano gostuje na Dunaju, Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver) pričakuje Innsbruck, Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) se bo doma meril s prvakom Salzburgom, Beljak bo v boju za deveto zaporedno zmago gostil Gradec (Rok Tičar), Asiago pa v dvoboju začelja gosti Vorarlberg.

ICEHL, 22. december:

Lestvica:

