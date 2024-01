Servette in Skelleftea za lovoriko v ligi prvakov

Hokejisti švicarskega kluba Servette iz Ženeve ter švedske Skelleftee so finalisti letošnje izvedbe evropske hokejske lige prvakov. Švicarji so v današnji povratni polfinalni tekmi premagali finsko moštvo Lukko Rauma s 3:2, Švedi pa so kljub porazu z 1:2 v skupnem seštevku polfinala ugnali češko ekipo Vitkovice.

Servette je postala prva švicarska ekipa v finalu lige prvakov, do tja pa so hokejisti iz Ženeve prišli po preobratu na gostovanju na Finskem. Prva tekma v Švici se je končala z 2:2, danes pa so Finci doma po prvi tretjini vodili z 2:0. A so se gostje vrnili, do konca druge izenačili na 2:2, odločilni gol pa je rojakom nato zabil Valtteri Filppula. Že pred tem je ta igralec poskrbel za znižanje na 1:2, izenačil pa je še en Finec v vrstah Ženeve Sami Vatanen.

Na drugem dvoboju je švedska Skelleftea AIK s prve tekme v Vitkovicah imela prednost dveh golov (4:2), danes pa je na domačem terenu sicer doživela poraz, ki pa ni bil usoden. Domači so povedli v prvi tretjini, potem pa so gostje v drugi in tretji dosegli po en zadetek za zmago na tekmi, vendar so bili v seštevku obeh dvobojev vseeno prekratki za gol (4:5), tako da si je Skelleftea v osmi sezoni nastopanja v ligi prvakov priigrala prvi finale.

Finale v Ženevi

V finalu bosta ekipi igrali le eno tekmo, ki bo na sporedu 20. februarja. Prizorišče bo Ženeva, vodstvo tekmovanja je gostitelja določilo na podlagi dosežkov v celotni sezoni, kjer sta sicer oba finalista zbrala enako število točk, a so imeli Švicarji boljšo razliko v zadetkih.

Liga prvakov je letos potekala po nekoliko spremenjenem formatu, v rednem delu je namreč nastopalo samo 24 namesto 32 ekip. V ligaški obliki najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje poteka deveto sezono. V prejšnjih letih so imeli največ uspeha hokejisti Frolunde iz Göteborga s štirimi naslovi (2016, 2017, 2019, 2020), po enkrat pa so zmagali švedska Luela (2015), finski Jyväskylä (2018), švedski Rögle (2022) in v prejšnji sezoni finska Tappara iz Tampereja.

Nomad Astana zmagovalec celinskega pokala

V celinskem pokalu, drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju v Evropi, pa so v tej sezoni slavili hokejisti ekipe Nomad iz Astane. Kazahstanci so konec tedna na finalnem turnirju v Cardiffu premagali gostitelje, poljsko ekipo GKS Katovice in danski Herning. V sezoni 2023/24 so v tem tekmovanju sodelovali tudi hokejisti slovenske ekipe RST Pellet Celje, ki so nastope končali oktobra na turnirju drugega kroga v latvijski Jelgavi.