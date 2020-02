Švedi četrtič ali Čehi prvič?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sporedu je le še zadnje dejanje hokejske lige prvakov. V finalu, ki bo potekal na Češkem, se bosta udarila domačin Mountfield HK in branilec naslova Frölunda, h kateremu naj bi se v prihodnji sezoni vrnil Jan Muršak . Čehi so se sploh prvič uvrstili v finale, Švedi pa bodo v njem nastopili petič v šesti izvedbi tekmovanja. Se bodo veselili četrtega naslova ali bodo gostitelji kot prvi češki klub posegli na prestol lige prvakov, odkar poteka v tej obliki.

CPP Arena v mestu Hradec Králové bo zvečer prizorišče finala letošnje hokejske lige prvakov. Za lovoriko se bosta udarila gostitelj Mountifeld HK, za katerega je med letoma 2016 in 2018 igral slovenski branilec Blaž Gregorc, in stari znanec finala tega tekmovanja švedski kolektiv Frölunda.

Švedi, branilci naslova, bodo v finalu lige prvakov, ki v tej obliki poteka šesto sezono, zaigrali že petič in lovili četrti naslov. Na drugi strani bo gostitelj prvič igral v finalu, Mountfield je namreč šele drugi češki klub, ki je v zadnjih šestih letih prišel do zadnje faze tekmovanja. V sezoni 2016/17 je to uspelo praški Sparti, a je njen pohod na vrh zaustavila prav Frölunda, v dresu katere naj bi prihodnje tekmovalno obdobje znova drsal Jan Muršak.

Hokejska liga prvakov, finale

Zmagovalci lige prvakov: 2019/2020: ?

2018/2019: Frölunda (Šve)

2017/2018: JYP Jyväskylä (Fin)

2016/2017: Frölunda (Šve)

2015/2016: Frölunda (Šve)

2014/2015: Lulea (Šve)

