Nedelja, 31. 8. 2025, 14.27
48 minut
Hokejska liga prvakov, 30. in 31. avgust
Gomboc zadel za zmago, nov gol Töröka
Nadaljuje se hokejska liga prvakov. Na drugi tekmi sezone je Celovec, za katerega igrata Jan Muršak in Luka Gomboc, v soboto s 3:2 premagal nemškega prvaka Berlin. Gomboc je prispeval zmagoviti gol. Ilves Matica Töröka je drugo zmago dosegel v Belfastu, kjer je slavil s 7:4, slovenski napadalec je zadel tudi ob drugi zmagi, plošček je v gol pospravil za vodstvo s 6:4. V soboto je bil na sporedu tudi slovenski obračun med Grenoblom Matije Pintariča in Zugom, pri katerem je drugo priložnost v ligi prvakov dobil Nik Christian Petrovič. Švicarski klub je vpisal drugo zmago (5:1), francoski drugi poraz. Pintarič je ob porazu zaustavil 24 strelov od 29.
Danes bo češki prvak Kometa Brno (Gašper Krošelj) gostil danskega Odense Bulldogs in lovil drugo zmago. Po drugo zmago se odpravlja tudi Fischtown Pinguins (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič), ki gostuje pri prvaku IceHL Salzburgu.
