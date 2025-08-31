Gomboc zadel za zmago, nov gol Töröka

Nadaljuje se hokejska liga prvakov. Na drugi tekmi sezone je Celovec, za katerega igrata Jan Muršak in Luka Gomboc, v soboto s 3:2 premagal nemškega prvaka Berlin. Gomboc je prispeval zmagoviti gol. Ilves Matica Töröka je drugo zmago dosegel v Belfastu, kjer je slavil s 7:4, slovenski napadalec je zadel tudi ob drugi zmagi, plošček je v gol pospravil za vodstvo s 6:4. V soboto je bil na sporedu tudi slovenski obračun med Grenoblom Matije Pintariča in Zugom, pri katerem je drugo priložnost v ligi prvakov dobil Nik Christian Petrovič. Švicarski klub je vpisal drugo zmago (5:1), francoski drugi poraz. Pintarič je ob porazu zaustavil 24 strelov od 29.