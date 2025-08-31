Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

hokej Ilves Matic Török Jan Muršak Luka Gomboc Matija Pintarič hokejska liga prvakov

Hokejska liga prvakov, 30. in 31. avgust

Gomboc zadel za zmago, nov gol Töröka

Luka Gomboc, EC KAC | Luka Gomboc je na sobotni tekmi lige prvakov zadel za zmago Celovca nad nemškimi prvaki iz Berlina. | Foto Guliverimage

Luka Gomboc je na sobotni tekmi lige prvakov zadel za zmago Celovca nad nemškimi prvaki iz Berlina.

Foto: Guliverimage

Nadaljuje se hokejska liga prvakov. Na drugi tekmi sezone je Celovec, za katerega igrata Jan Muršak in Luka Gomboc, v soboto s 3:2 premagal nemškega prvaka Berlin. Gomboc je prispeval zmagoviti gol. Ilves Matica Töröka je drugo zmago dosegel v Belfastu, kjer je slavil s 7:4, slovenski napadalec je zadel tudi ob drugi zmagi, plošček je v gol pospravil za vodstvo s 6:4. V soboto je bil na sporedu tudi slovenski obračun med Grenoblom Matije Pintariča in Zugom, pri katerem je drugo priložnost v ligi prvakov dobil Nik Christian Petrovič. Švicarski klub je vpisal drugo zmago (5:1), francoski drugi poraz. Pintarič je ob porazu zaustavil 24 strelov od 29.

Mihe Verlič, Žiga Jeglič, Jan Urbas
Sportal Verlič in Urbas zadela za zmago proti prvakom

Danes bo češki prvak Kometa Brno (Gašper Krošelj) gostil danskega Odense Bulldogs in lovil drugo zmago. Po drugo zmago se odpravlja tudi Fischtown Pinguins (Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič), ki gostuje pri prvaku IceHL Salzburgu.

Hokejska liga prvakov, druge tekme:

Sobota, 30. avgust

Nedelja, 31. avgust

Lestvica

Preberite še:

