Hokejisti Velike Britanije: Upali smo si sanjati in uspelo nam je!

Velika Britanija je na svetovnih prvenstvih elitne divizije sodelovala 15-krat, ima celo eno zlato in po dve srebrni in bronasti medalji, a ti uspehi otoških hokejistov, ki so jim vselej pomagali tudi naturalizirani Kanadčani, segajo daleč v preteklost. Naslov prvaka so osvojili davnega leta 1936, ko je bilo svetovno hokejsko prvenstvo del programa zimskih olimpijskih iger v Garmish Partenkirchnu.

From dreamers to winners: Congrats Great Britain @TeamGBicehockey @IceHockeyUK and see you next year at the 2019 #IIHFWorlds in Slovakia!



Photo: Laszlo Mudra pic.twitter.com/eSqxeMScKh — IIHF (@IIHFHockey) April 28, 2018

Med elito nazadnje leta 1994

Nazadnje so Britanci med hokejsko elito tekmovali leta 1994, ko so med najboljše skočili za eno leto, sicer so bili večinoma udeleženci skupin B, C in celo D, ali po novem razvrščanju skupin A in B divizije I in divizije II. Še lani so nastopali na prvenstvu skupine B divizije I in si z zmago na turnirju v Belfastu priigrali nastop v drugem kakovostnem razredu svetovnega hokeja.

Zmaga nad Slovenci jih je ponesla do konca

Letošnje prvenstvo v Budimpešti so začeli s presenetljivo zmago proti favorizirani Sloveniji in prav ta jim je dala krila ter samozavest, da so se ekspresno uvrstili med najboljše hokejske reprezentance sveta, ki jih bo prihodnje leto na prvenstvu gostila Slovaška. "Ta reprezentanca je nekaj posebnega, kar nam je uspelo, pa je neverjetno. Nikoli se nismo predali, pokazali smo pravi britanski duh," je še povedal Russell.

GREAT BRITAIN & ITALY ARE PROMOTED TO THE #IIHFWorlds!! This game-tying goal from Farmer with 15.8 seconds left changed everything as Hungary and Kazakhstan were getting ready for a promotion party. Read more here: https://t.co/tchPLjWWVR @TeamGBicehockey @hockeyhungary @fisg_it pic.twitter.com/ahHG1hSVoD — IIHF (@IIHFHockey) April 28, 2018

Šest Kanadčanov, 12 Angležev, dva Valižana in Škot

Selektor britanske reprezentance Peter Russell je Škot, med njegovimi izbranci za turnir v Budimpešti je bilo šest naturaliziranih Kanadčanov, 12 Angležev, dva Valižana in en selektorjev rojak. Pohod so začeli prav z zmago nad Slovenijo, nato so ugnali še Poljsko, Italijo in Madžarsko, izgubili pa le na obračunu s Kazahstanom. "Britance je zmaga dvignila, na njej so gradili, nas je pa potolkla," nam je povedal Marcel Rodman, nekdanji kapetan slovenske reprezentance, ki ga tokrat ni bilo v Budimpešti.

Perlini MVP prvenstva Foto: zajem zaslona Za najkoristnejšega igralca turnirja v Budimpešti so novinarji izbrali kanadskega napadalca z britanskim potnim listom Bretta Perlinija (na fotografiji). Najboljši branilec turnirja je bil Ben O'Connor, ki ima prav tako dvojno državljanstvo. Omenjena sta bila izbrana tudi v idealno postavo prvenstva, ob njima še madžarski vratar Adam Vay, pa slovenski branilec Sabahudin Kovačevič, madžarski napadalec Balasz Sebok in kazahstanski napadalec Roman Starčenko. Najboljši napadalec prvenstva je bil slovenski kapetan Jan Urbas.

V skupino A prihajajo Litovci, izpadli pa Poljaki

Na prvenstvu elite prihodnje leto bodo igrali Britanci in Italijani, ki jim je v Budimpešti uspelo ujeti drugo mesto. Iz skupine A je izpadla Poljska, čeprav je premagala Slovenijo, iz skupine B pa je v drugi razred napredovala Litva, ki je bila na domačem turnirju boljša od Japonske, Estonije, Ukrajine, Romunije in Hrvaške. Hrvati se selijo v divizijo II, iz te pa v skupino B divizije I prihajata Nizozemska ali Avstralija.