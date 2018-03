HZS išče plan C za Jesenice in Olimpijo, Verličevi se tepejo po glavah

Kdaj bo finale DP in kateri od reprezentantov je še v klubskem pogonu?

Po slovesu železarjev od Alpske lige je pred slovenskima predstavnikoma Jesenicami in Olimpijo le še finale državnega prvenstva. Začel naj bi se prej, kot je bilo predvideno po prvih dveh scenarijih (več naj bi bilo znanega po današnjem sestanku), tako da se bodo nekateri hokejisti, pa tudi trener železarjev Gaber Glavič in videoanalitik Aleš Burnik, lahko čim prej pridružili reprezentančnim pripravam na SP. Te se bodo uradno začele čez teden dni. Kdo bo zaradi klubskih obveznosti zamudil začetek priprav?

Za Jeseničani in Ljubljančani je v tej sezoni že malo morje tekem, tehtnica pa je krepko na strani gorenjskega moštva. Ko sta se ekipi zadnjič srečali, sta se v četrtfinalu Alpske lige borili za polfinalno vstopnico. S 4:0 v zmagah, brez poraza so jo osvojili železarji. Ti so v sredo na polfinalu proti aktualnemu prvaku tekmovanja Rittnu nujno potrebovali zmago za ohranitev upov na finale, a je kljub dobrim obetom sredi tekme niso dočakali. Tako kot lani so obstali v polfinalu in se poslovili od tekmovanja.

Prej, kot je bilo predvideno

A zanje sezone še ni konec. Čaka jih še finalna bitka s HK SŽ Olimpija za državnega prvaka, v kateri bodo branili naslov. Na Hokejski zvezi Slovenije (HZS) so pred sezono predvideli dva datuma začetka finala. Če bi se kateri od slovenskih predstavnikov uvrstil v finale Alpske lige, bi se boj za državno zvezdico začel 16. aprila, igrali pa bi na dve zmagi. V nasprotnem primeru je bil začetek zapisan za 12. april, igrali pa bi na tri zmage.

Glede na to, da noben od večnih tekmecev nima več mednarodnih obveznosti in da se bliža začetek reprezentančnih priprav (povabilo naj bi dobili tudi nekateri igralci, ki igrajo doma), na HZS poskušajo finale izpeljati prej, kot je bilo predvideno. S tem morata soglašati oba kluba, kar ne bi smela biti težava. Več naj bi bilo znano po današnjem sestanku.

Selektor Kari Savolainen bo v Slovenijo pripotoval prihodnji četrtek, dan zatem pa z varovanci začel uradne priprave na svetovno prvenstvo. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Še teden do uradnih priprav

Slovenska reprezentanca se bo v pripravah na svetovno prvenstvo divizije I, skupine A (22.-28. april, Budimpešta), uradno zbrala v petek, 6. aprila. Dan prej bo v Slovenijo prispel selektor Kari Savolainen. V nedeljo, 8. aprila, bodo palice na pripravljalni tekmi v Celju prekrižali s Hrvaško, v sredo, 11. aprila, na Bledu z Madžarsko, pred odhodom na SP pa bodo na Dunaju igrali še z Avstrijci.

Fantje, nekatere te dni zaposluje tudi snemanje reklame za najboljšega soseda, sicer po skupinah že trenirajo. Nekaj oklepnikov, ki so bili na zadnjem reprezentančnem seznamu, pa ima še vedno klubske obveznosti. Preverili smo, kako jim gre.

Kdo še igra?

Vratar:

Red Bull Salzburg Luke Gračnarja, ki ne dobiva veliko priložnosti za branjenje, se za finale lige EBEL bori z Linzem. Foto: Sportida

Luka Gračnar (Red Bull Salzburg, liga EBEL) – 24-letni čuvaj mreže že osmo sezono vztraja pri Salzburgu, pri katerem je ob Bernhardu Starkbaumu drugi vratar rdečih bikov. Ti so sredi polfinalne serije proti Linzu. Po dveh tekmah je vsaka ekipa pri eni zmagi.

Branilci:

Se bo Blažu Gregorcu uspelo prebiti v finale elitne češke lige? Foto: Sportida

Blaž Gregorc (HK Mountfield, češka extraliga) – Slovenski branilec in soigralci iz kluba Hradec Kralove so uprizorili dramatično četrtfinalno serijo proti Liberecu. O polfinalistu je odločala sedma tekma, na kateri so se veselili Gregorčevi. Ti danes začenjajo polfinale proti Trincu. Gregorc je v končnici odigral sedem tekem in prispeval tri podaje.

Sabahudin Kovačević in Matic Podlišnik (Karlovy Vary, liga WSM) – Slovenska branilca se v družbi Kladna Jurija Repeta in dveh klubov iz Extralige (Litvinov, Jihlava) v baražu borita za napredovanje v elitno češko ligo. Vsak klub bo odigral po 12 tekem, baraž se bo končal šele 22. aprila, ko bo Slovenija že odigrala prvo tekmo SP. Moštvo Karlovy Vary je na uvodni tekmi baraža z 1:3 izgubilo z Litvinovom, legionarja se nista vpisala med podajalce ali strelce.

Jurij Repe (Kladno, češka druga liga, WSM) – Slovenski branilec se v družbi moštva Karloy Vary, za katero igrata Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik, ter dveh klubov iz Extralige (Litvinov, Jihlava) v baražu bori za napredovanje v elitno češko ligo. Vsak klub bo odigral po 12 tekem, baraž se bo končal šele 22. aprila, ko bo Slovenija že odigrala prvo tekmo SP. Kladno je na prvi tekmi z 0:4 priznalo premoč Jihlavi.

Kladno Jurija Repeta se bori za napredovanje med češko elito. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

*Andrej Tavželj (HDD Sij Acroni Jesenice, Alpska liga) – V sredo je z Jesenicami v polfinalu končal nastope v Alpski ligi. Na osmih tekmah v končnici je vknjižil osem podaj. Zdaj ga čaka finale državnega prvenstva proti Olimpiji.

Napadalci:

*Jan Drozg (preizkušnja pri Wilkes-Barre/Scranton Penguins, liga AHL) – Najstnik je s Shawiniganom pred dobrim tednom odigral zadnjo tekmo rednega dela, v katerem so bili ena najskromnejših ekip in tako ostali brez napredovanja v izločilne boje. Drozg je na 61 tekmah dosegel 50 točk (14 zadetkov, 36 podaj) in bil po točkah najboljši član svojega moštva, bil je tudi najboljši podajalec svoje ekipe. Po koncu sezone v QMJHL je dobil priložnost za preizkušnjo v American Hockey League pri Wilkes-Barre/Scranton Penguins. Klubu gre odlično in je na dobri poti v končnico (redni del bo končal 14. aprila). Drozg je v torek prvič treniral z novim kolektivom.

Jan Drozg je na preizkušnji v ligi AHL. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Andrej Hebar (HK SŽ Olimpija, Alpska liga) – Z Olimpijo je v Alpski ligi obstal v četrtfinalu, izločili so jih Jeseničani. Zdaj ga čaka še finale državnega prvenstva proti Jesenicam.

Jan Muršak (Frolunda, švedska liga SHL) – Muršak s Frölundo HC v četrtfinalu igra proti klubu Malmo, ki po petih tekmah vodi s 3:2 v zmagah. Če bodo Muršakovi izgubili večerno srečanje, bo zanje sezone konec, v nasprotnem primeru bo o polfinalistu odločala sedma tekma. Muršak, ki naj bi po klubski sezoni takoj odpotoval na operacijo roke, je na petih tekmah končnice enkrat podal.

Marcel Rodman (Tolzer Lowen, DEL2) – Hokejisti Tolzer Lowen so redni del končali na 13. mestu med 14 moštvi, tako da se borijo za obstanek v ligi. Njihov nasprotnik bo Bayreuth.

Miha Verlič in soigralci so imeli v sredo lepo priložnost, da v četrtfinalni seriji povedejo s 3:2 v zmagah. Vodili so že s 5:0, na koncu pa obračun izgubili s 6:7. Foto: HZS/Drago Cvetanovič

Miha Verlič (JYP Jyväskylä, Liiga) – Štajerski napadalec se je v začetku marca preselil na Finsko, kjer z JYP Jyväskylä igra četrtfinale proti IFK Helsinki. Verličevi so na sredini peti tekmi v 10. minuti povedli s 5:0, nato pa oklepnikom iz Helsinkov dopustili preobrat in pomembno srečanje izgubili s 6:7. IFK je v seriji povedel s 3:2 v zmagah in za napredovanje potrebuje zmago. Če bo Jyväskylä slovenskega napadalca zvečer izgubila, bo zanjo konec sezone, sicer pa bo odločala sedma tekma.

*rezerva na olimpijskem seznamu

Kdo je že končal?

Vratarja: Matija Pintarič (francoski prvak), Gašper Krošelj (obstal v četrtfinalu danske Metalligaen), Robert Kristan (poškodba)

Branilci: Aleš Kranjc (obstal v četrtfinalu druge nemške lige), Žiga Pavlin (obstal pred baražem za češko Extraligo), Mitja Robar (obstal v četrtfinalu lige EBEL), Miha Štebih, Luka Vidmar (oba brez končnice v ligi EBEL)