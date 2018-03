Veliko slavje Slovenca v Franciji

Matija Pintarič na francoskem prestolu

Za štiri člane slovenske reprezentance se je klubska sezona v Franciji v torek končala. Najbolj prešerne volje je lahko Matija Pintarič, ki se veseli naslova francoskega prvaka. Z Rouenom, h kateremu se je preselil pred sezono, je v finalu brez poraza, s štirimi zmagami (tri tekme so se končale z zadetkom razlike, od tega dve v podaljšku, eno je Rouen dobil s 3:0) premagal slovenski Grenoble (vodi ga Edo Terglav, zanj igrata napadalca Boštjan Goličič, David Rodman).

Grenoble je na terenu Rouena v torek nujno potreboval zmago, če je želel ostati v igri, a mu ni uspelo. Pintaričevi zmaji so še drugič zapored slavili po podaljšku (5:4) in 15. postali prvaki Saxoprint Ligue Magnus. Štajerec, lani izbran za najboljšega vratarja te lige, je na torkovi tekmi zaustavil 28 strelov od 32 in bil s 94,2 odstotka ubranjenih strelov najbolj zanesljiv čuvaj mreže v končnici. Za 28-letnika, ki v Franciji igra tri leta, je to prvi naslov francoskega prvaka. Trofejni Rouen si je po uspehu zagotovil tudi igranje v ligi prvakov v prihodnji sezoni.

Slovenska falanga se bo zdaj lahko vrnila v domovino, kjer se bodo 6. aprila uradno začele priprave na aprilsko svetovno prvenstvo divizije I, skupine A. Nekateri legionarji, ki so že končali klubske obveznosti, se na SP že pripravljajo v skupinah.