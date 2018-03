Jeseničani zapravili prednost in končali mednarodno sezono

Alpska liga, polfinale, četrta tekma

Hokejisti Jesenic so na četrti polfinalni tekmi Alpske lige, potem ko so vodili z 2:0, po preobratu Rittna v podaljšku izgubili z 2:3. Za ohranitev upov na finale so železarji nujno potrebovali zmago, a se jim načrt ni izšel. V finale so s 3:1 v zmagah napredovali člani aktualnega prvaka Rittna, ki se bodo za naslov pomerili s podprvakom Asiagom.

Jeseničani so na odločilni tekmi vodili z 2:0, a nato zapravili prednost, izgubili v podaljšku z 2:3 in se poslovili od Alpske lige. Do konca sezone jih čaka še finale državnega prvenstva proti Olimpiji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Varovanci Gabra Glaviča so na tekmi za biti ali ne biti povedli v 23. minuti, ko je bil natančen Miha Logar. Vodstvo domačih je pred okoli 1.500 gledalci deset minut pozneje ob igralcu več zvišal Gašper Glavič. A zadnja tretjina in nadaljevanje sta se odvila povsem po italijanskih željah. Alex Frei je dobrih deset minut pred koncem rednega dela znižal na 2:1, Oscar Ahlströhm pa nedolgo zatem izenačil na 2:2 in postavil izid 60 minut.

Sledil je podaljšek, v katerem je še drugič zadel Frei. Sodniki so po ogledu videoposnetka zadetek priznali in aktualni prvaki iz Rittna so se razveselili zmage in napredovanja s 3:1 v zmagah. V ponovitvi lanskega finala se bodo udarili z najboljšim moštvom rednega dela Asiagom, ki je Val Pusterio izločil brez poraza.

Za državni naslov prej, kot je bilo predvideno?

Jeseničane čaka še finalna serija za naslov državnega prvaka proti Olimpiji. Večna tekmeca sta se pomerila že v četrtfinalu Alpske lige, ko so s 4:0 v zmagah napredovali železarji. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Jeseničani po slovesu od Alpske lige še niso končali sezone. Čaka jih še finale državnega prvenstva, v katerem bodo branili naslov prvaka proti največjemu tekmecu Olimpiji.

Začetek finala je bil ob neuvrstitvi slovenskega predstavnika v finale Alpske lige predviden za 12. april, a bi se serija na tri zmage ob soglasju obeh slovenskih predstavnikov po zagotovilih Hokejske zveze Slovenije lahko začela že prej.

Finalni par Alpske lige Asiago – Ritten Renon