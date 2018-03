Jeseničani izgubili, prvaki v Podmežaklo z zaključnim ploščkom

Alpska hokejska liga, polfinale, tretji tekmi

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na tretji polfinalni tekmi Alpske lige z 1:4 izgubili pri aktualnemu prvaku tekmovanja Rittnu. Italijansko moštvo si je priigralo zaključni plošček za finale. Izkoristilo ga bo lahko v sredo, ko bo četrta tekma na Jesenicah (19.00). Prvi finalist je že znan, to je Asiago, ki je s 3:0 v zmagah izločil Val Pusterio Erica Panceta.

Jeseničani so na gostovanju v Italiji izgubili in v seriji zaostajajo z 1:2 v zmagah. Če v sredo doma ne bodo zmagali, bo zanje konec sezone v Alpski ligi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Edini zadetek za železarje je v 30. minuti prispeval Luka Bašič, ki je znižal na 1:2. Jeseničani so ob koncu poskušali izenačiti brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a so gostitelji zadeli v prazen gol in postavili končnih 4:1.

Ritten je v seriji povedel z 2:0 v zmagah. Če bo zmagal tudi v sredo v Podmežakli, se bo uvrstil v finale.

Podprvaki kot prvi v finale

Kot prvi se je v finale uvrstil aktualni podprvak lige in najboljše moštvo rednega dela Asiago, ki je s 3:0 izločil Val Pusterio Erica Panceta. Slovenski napadalec je zadel za znižanje na 1:3, a na koncu so izgubili s 3:5.