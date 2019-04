Brez neumnosti, da ne bo novega obžalovanja

Trener Olimpije Jure Vnuk je po nedeljskem porazu obžaloval napake, ki so jih Italijani s pridom izkoriščali in po preobratu zmagali s 6:4 ter povedli v finalu z 2:1 v zmagah. Prvak postane moštvo, ki prvo zmago štirikrat.

Trener Olimpije Jure Vnuk je po nedeljskem porazu obžaloval napake, ki so jih Italijani s pridom izkoriščali in po preobratu zmagali s 6:4 ter povedli v finalu z 2:1 v zmagah. Prvak postane moštvo, ki prvo zmago štirikrat. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ne bi smeli dopustiti takšnih napak, kot smo si jih, to nas je stalo zmage. Upam, da bomo v ponedeljek potegnili rezerve in izenačili serijo. Računamo na to," po porazu na tretji tekmi finala Alpske lige pravi trener HK SŽ Olimpija Jure Vnuk, ki bo varovance v Tivoliju že ob 19.15 vodil na četrtem finalnem srečanju proti Pustertalu. Če bodo Italijani spet zmagali, si bodo priigrali zaključna ploščka za prvaka. Prvega bi lahko izkoristili že v sredo. V primeru zmage Olimpije bo serija na štiri zmage izenačena na 2:2.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na nedeljski tretji tekmi finala Alpske lige proti Pustertalu zapravili priložnost za vodstvo v seriji. Ljubljančani so imeli ob številčni podpori s tribun, v Tivoliju se je zbralo dobrih 3.000 gledalcev, pred zadnjo tretjino v rokah prednost dveh zadetkov (4:2), a sledilo je črnih 20 minut, v katerih so prejeli štiri gole in izgubili s 4:6.

Precej neumnosti, ki jih ne bi smelo biti

Gostje iz Južne Tirolske so v zadnjem delu še agresivneje pritisnili na igralce v zeleno-belih dresih, že po 13 sekundah znižali zaostanek, v nadaljevanju pa izenačili in povedli. Ob tem so predvsem izkoriščali ponujene priložnosti z igralcem več (unovčili so tri številčne prednosti od štirih).

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

"Neverjetno slab začetek tretje tretjine, v 13. sekundi dobiti gol in to, ko imaš na ledu najbolj izkušene igralce ...," je po porazu z glavo zmajeval trener Jure Vnuk in nadaljeval: "Prehitro smo prejeli ta prvi gol, nato še dva power-play gola. Ne bi si smeli dopustiti takšnih napak, kot smo si jih, to nas je stalo zmage. Poskušal sem premešati napade, iskal formulo, jo v drugi tudi našel, a ne vem, kaj se je zgodilo v tretji tretjini. Vseskozi opozarjamo, da so zelo učinkovita ekipa z igralcem več. Njihova najboljša stvar je, da so zelo konstantni, nimajo prevelikih nihanj v igri, šibke točke skorajda nimajo. Žal smo naredili precej neumnosti. Zelo mi je žal, predvsem navijačev, ljudi, ki so prišli, da nismo uspeli zadržati zmage." "Velike težave imamo ali ob visokem vodstvu in zaostanku, takrat obstanemo. Ne vem, zakaj." Foto: Grega Valančič/Sportida

Težave ob višjem vodstvu

Branilec Žiga Svete je po tekmi dejal, da jih je pred zadnjo tretjino podzavestno morda zavedlo vodstvo dveh golov, ki v hokeju ni udobno. "Velike težave imamo ali ob visokem vodstvu in zaostanku, takrat obstanemo. Ne vem, zakaj," je o varljivosti prednosti, ki je v zaključnem delu tekme hitro skopnela, razmišljal Vnuk.



Olimpija časa za obžalovanje priložnosti nima. Četrta tekma bo že ob 19.15 v Tivoliju. V taboru zmajev se dobro zavedajo, da bi nov poraz tehtnico močno prevesil na stran Pustertala. Ta bi si z zmago priigral kar dva zaključna ploščka za prvaka. Prvega bi lahko izkoristil že v sredo na domačem ledu.

Ljubljanski tabor upa, da ga bo tudi na večerni tekmi podprlo številčno občinstvo. Na nedeljskem obračunu je bilo dobrih 3.000 gledalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmaga je nujna

"Upam, da bomo od nekod potegnili rezervo, se zbrali in šli na zmago. Vse bomo dali za zmago, za izenačenje serije. Želim si, da bi se gledalci vrnili in verjeli v nas tudi na naslednji tekmi," pravi Vnuk, Svete pa dodaja: "Poskušali bomo obdržati isti tempo in disciplino vso tekmo. Treba se je pripraviti v glavah in iti tretjino po tretjino. Zmaga bo že kar nujna."

Srečanje se bo v Tivoliju začelo ob 19.15. Po večerni tekmi se bo serija preselila v Italijo in se nadaljevala v sredo zvečer.

Finale Alpske lige (igrajo na štiri zmage):



Nedelja, 14. april:

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 4:6 (1:1, 3:1, 0:4) /1:2/

Rajsar 11., Vidmar 23., Koblar 28., Chvatal 39.; Gander 7. (SH1), Hofer 27. (PP1), Traversa 41., 44. (PP1), Andergassen 48. (PP1), Helfer 60. (EN)



Petek, 12. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:7 (0:0, 1:6, 1:1) /1:1/

Elliscasis 39., Oberrauch 52; Vidmar 27. (PP1), Jezovšek 27., 36. (PP1), Rajsar 28., 33., 45. (PP1), Pešut 40. Četrtek, 11. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) /1:0/

Gander 26. (PP1), 60., Oberrauch 34.



PP1-zadetek z igralcem več

SH1-zadetek z igralcem manj

EN-zadetek v prazen gol Ponedeljek, 15. april

19.15 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Sreda, 17. april

20.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija



Petek, 19. april*

HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Nedelja, 21. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

*če bo potrebno

