Zadovoljstvo ob skalpu vodilnih, manj ob pogled na tribune

"V prvi in drugi tretjini smo bili odlični, v zadnji nekoliko nedisciplinirani, a na koncu velika zmaga za nas," je bil po nedeljski zmagi HK SŽ Olimpija nad vodilnim klubom ICEHL Bolzanom z razpletom srečanja zadovoljen trener Mitja Šivic. Manj pa s tribunami, ki so samevale.

Hokejistom Olimpije je kot drugemu moštvu te sezone uspelo premagati trenutno vodilni kolektiv razširjenega avstrijskega prvenstva Bolzano. Če so Južni Tirolci pred dvema tednoma tesno izgubili z novincem Vorarlberg Pioneers (3:4), pa v nedeljo v Tivoliju pravih možnosti za zmago niso imeli. Ljubljančani so si v prvih dveh tretjinah, ko so prevladovali, priigrali lepo prednost (4:0), in te navkljub silovitemu pritisku gostov v zadnjem delu tekme niso izpustili iz rok.

"Zelo sem vesel. Bolzano je do danes izgubil le enkrat. V prvi in drugi tretjini smo bili odlični, dobro smo igrali s ploščkom, v obrambi pa smo bili odgovorni, disciplinirani, nismo jim dopuščali priložnosti iz protinapadov. Ustvarili smo si priložnosti, jih izkoristili, zato tudi lepa prednost po 40 minutah. V tretji tretjini smo bili nekoliko nedisciplinirani, jim dopustili preveč priložnosti s "power-playi", a ne dovolj za preobrat. Naši goli iz prvih dveh tretjin so bili dovolj. Velika zmaga za nas," je po slavju s 5:2 dejal trener zeleno-belih Mitja Šivic.

Mitja Šivic je bil s prikazanim v prvih 40 minutah lahko zadovoljen. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Olimpija je igrala odlično, prikazala hiter hokej, zadevala, ko se ji je ponudila priložnost. Mi smo dobro začeli drugo tretjino, a nato v tretji minuti prejeli gol, po katerem se je tekma lomila. Pridejo večeri, ko čustveno nisi povsem v tekmi, tokrat je bil za nas tak večer," pa je po drugem porazu sezone razmišljal trener Bolzana Glen Hanlon.

"Prav vsi smo odigrali zelo dobro, sploh v prvih dveh tretjinah, ko nasprotniku nismo dopuščali veliko priložnosti, smo pa izkoristili svoje in zasluženo zmagali. Lepo je, ko se ti strelsko odpre, ko izkoristiš dobljene priložnosti, ko gre v gol tudi kakšen strel, ki sicer ne bi šel," pa je bil po zmagi zadovoljen napadalec Rok Kapel, ki se je podpisal pod dva zadetka, tudi zmagovitega. V 32. minuti je kazalo, da je Tržičan, ki se je v napadu odlično ujel z Nikom Simšičem in Chrisom Doderom, dosegel hat-trick, a priznal, da se je po njegovem strelu z razdalje ploščka pred golom dotaknil Simšič in se naknadno vpisal med strelce.

Rok Kapel se je v napadu dobro ujel z Nikom Simšičem in Chrisom Doderom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če so bili v taboru zmajev lahko zadovoljni z rezultatom, pa niso bili s pogledom na tribune. Na teh je bilo namreč najmanj gledalcev v tej sezoni. Po uradnih podatkih si je obračun z vodilnimi sicer ogledalo slabih 900 ljudi. "Vemo, kakšni navijači smo Slovenci, začnemo navijati šele, ko je nekaj aktualno, vroče, ko je zraven evforija. Ni pa neke prave športne kulture, zaradi katere bi podpirali svoj klub," se je precej praznih tribun Tivolija dotaknil Šivic.

Obračun Olimpije in Bolzana si je ogledalo manj kot 900 gledalcev. "Ni prave športne kulture, da bi ljudje podpirali klub." Foto: HK Olimpija/Domen Jančič

Tekmovalni ritem njegovih varovancev bo po koncu nastopov v ligi prvakov bolj prizanesljiv, z dvema tekmama na teden bo omogočal tudi kakšen trening. Olimpija bo nove točke razširjenega avstrijskega prvenstva lovila v petek, v Gradcu, v nedeljo pa v Tivoli prihaja Pustertal.