"Velika stvar, poseben trenutek v moji karieri" #video

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v soboto zvečer izkoristili prvi zaključni plošček za ubranitev naslova prvaka Alpske lige in se na Alpski cilj je odkljukan. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida najhitrejši mogoč način, s tremi finalnimi zmagami nad Asiagom, razveselili nove alpske lovorike. Če so na prvih dveh tekmah serije slavili po podaljšku, so tokrat tekmeca strli po 60 minutah. Za zmago s 4:1, s katero so uresničili alpski cilj izpred začetka sezone, so zadeli kapetan Žiga Pance (dvakrat), Marc-Olivier Vallerand in Žiga Pešut.

"Ne glede na to, v kateri ligi igraš, je lovorika velika stvar. Danes nam je manjkalo kar nekaj igralcev (ob že prej poškodovanih je na tretji tekmi finala ostal brez kanadskega napadalca Valleranda, ki so ga odpeljali na slikanje hrbtenice, pred drugo brez branilca Mihe Logarja, op. a.), a smo kljub vsemu zmogli priti do zmage. Nujno smo jo potrebovali. Če bi izgubili, bi bilo nadaljevanje zelo težko, predvsem z mentalnega vidika. Bil sem trener na Finskem, v ligi KHL, a to je prav poseben trenutek v moji karieri. Zdaj je čas za slavje, kot trener se bom umaknil v ozadje in fantom pustil, da uživajo. Utrujen sem, čeprav nisem bil na ledu. Vidi se, da sem star," je po prvi osvojeni lovoriki z Olimpijo dejal finski trener Raimo Summanen.

Točka preloma na peti tekmi z Lustenaom

Kot ključni trenutek v končnici je izpostavil peto polfinalno tekmo z Lustenauom. "To je bila točka preloma. Pa nato druga finalna tekma, gostovanje v Asiagu. Pravi triler. Danes smo poskušali začeti udarno, a nam tega niso dopustili, je pa sledila nato zelo dobra druga tretjina. Naši branilci so bili zelo dobri na ploščku, veliko so naredili v napadu, tudi danes je bilo tako. Asiago je zelo dobro trenersko vodena ekipa, ki se ne predaja, so disciplinirani, se jim je pa poznalo, da jim je vso serijo manjkal pomemben igralec (prvi strelec Alex Frei, op. a.)," je še dodal 59-letni finski strateg.

V prihodnjih dneh ga čaka še ena finalna bitka, s slovenskega vidika še bolj vroča, finale državnega prvenstva proti Jesenicam. Serija na tri zmage se bo začela v petek v Ljubljani.

"Pokazali, da se v ključnih trenutkih ne ustrašimo"

Aleš Mušič je obžaloval, da na tribunah ni bilo gledalcev, upa, da bodo v prihodnjo sezono vstopili z navijači ob ledu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Že na prvih dveh tekmah smo pokazali, da se v odločilnih trenutkih nikogar ne ustrašimo, da v ključnih trenutkih stopimo skupaj. Danes je bilo odlično od začetka do konca, pokazali smo, da smo res pravi. Tudi po prejetem zadetku nismo popuščali, bili smo bolj zbrani in zasluženo pripeljali tekmo do konca. Zasluženo smo dvignili ta pokal," je po drugi alpski lovoriki v treh sezonah dejal nekdanji kapetan zmajev Aleš Mušič, ki upa, da se bodo navijači kmalu lahko vrnili na tribune.

"Res manjkajo, šport se igra za navijače. Zelo lepo bi bilo, če bi bila hala nabita, a žal smo v takšni situaciji, kot smo. Je pa pozitivno, da smo sezono lahko pripeljali do konca. Upam, da drugo sezono štartamo z gledalci," pravi 38-letnik.

Prihodnjo sezono bo Olimpija igrala v kakovostnejši ligi, IceHL (nekdanja liga EBEL).

Dobili, kar so pričakovali

Pomembno vlogo je v zelenem dresu odigral Gorenjec Aleksandar Magovac, ki v zadnjih letih vztrajno zbira lovorike. V zadnjih petih sezonah je osvojil štiri, dvakrat je bil slovenski prvak z Jesenicami, predlani francoski prvak z Grenoblom, zdaj alpski z Olimpijo.

"Če ne štejemo nenavadne lanske sezone, je to res že četrta zaporedna lovorika. Dobili smo to, kar smo pričakovali, težko serijo, Asiago je zelo močna ekipa. Vemo, da jim je manjkal najboljši napadalec, a tudi nam je manjkalo nekaj igralcev. Težki prvi tekmi, odločali sta se v zadnjih sekundah, podaljšku (v Asiagu ga je pol minute pred koncem izsilil Magovac, op. a.), na srečo smo prišli na vrh mi. Pred današnjo tekmo smo si rekli, da ne bomo naredili napake kot proti Lustenauu, rekli smo si, da začnemo na trdo, agresivno, hitro. Ko smo povedli, jim je padla energija, vedeli smo, da smo boljša drsalna ekipa, borili smo se do zadnje sekunde. Z vstopom v zadnjo tretjino smo vedeli, da bomo dvignili ta pokal. Imamo zelo dobro ekipo, vsi smo dobro natrenirani, poslušamo nasvete trenerja. Pokal je češnja na torti za vse opravljeno delo," se je smejalo 30-letnemu branilcu.

Olimpijo čez slab teden čaka začetek še enega finala, za državni naslov se bodo udarili z večnim tekmecem z Jesenic. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Proti Olimpiji je bil največji užitek igrati, tokrat bo v njenem dresu

Dolgoletni član Jesenic bo v petek prvič v finalu državnega prvenstva med večnima tekmecema stal nasproti železarjem. "Vedno mi je bilo lepo igrati proti Olimpiji, te tekme so bile največji užitek. A zdaj sem na drugi strani, igram za Olimpijo, dal bom vse od sebe, igram s srcem. Morda bom prav zato dal še nekaj več energije od sebe. Te tekme so dodatna motivacija," še pravi Magovac.

Tudi v finalni seriji državnega prvenstva bodo igrali na tri zmage.

