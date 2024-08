Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo tudi v prihodnji sezoni tekmovali v Alpski ligi, v kateri se jim v zadnjem tekmovalnem obdobju ni uspelo uvrstiti v končnico.

Trenerske vajeti je po slovesu Gabra Glaviča prevzel Finec Niko Eronen, ki bo računal na pretežno slovensko ekipo s finskim pridihom v napadu. Pridružila sta se mu Santeri Sillanpää in Olli Valtola, med drugim so se v rdeči dres vrnili Jaka Šturm, Gregor Koblar, Nejc Brus.

Jeseničani pod vodstvom Eronena trenirajo zadnji teden, tako da ta še nima prav veliko odgovorov, se pa nadeja, da jih bo nekaj dobil konec tedna. V petek jih čaka prva pripravljalna tekma, ob 19. uri bodo gostili romunskega predstavnika iz lige Erste Gyergyoi.

Železarje prva tekma Alpske lige čaka 21. septembra v Bregenzerwaldu, doma pa bodo prvo alpsko srečanje odigrali 26. septembra proti Hockey Unterland Cavaliers.

Ekipa HDD Sij Acroni Jesenice

Vratarja: Žan Us in Bor Glavič

Branilci: Dejan Adrović, Nejc Brus, Tim Dolinar, Anže Prostor, Maks Selan, Ožbe Šlibar, Maj Turšič Sečkar ter Žiga Urukalo

Napadalci: David Baloh, Tadej Čimžar, Aljaž Hrobat Plemelj, Jaša Jenko, Gregor Koblar, Tjaš Lesničar, Jakob Pečnik, Santeri Sillanpää, Luc Slivnik, Žan Špari Leben, Jaka Šturm, Erik Svetina in Olli Valtola

Trener: Niko Eronen

Pomočnik: Aleksander Petrov