Dober mesec in pol pred začetkom sezone je prišla novica o novem umiku iz Alpske lige. Od tekmovanje se iz finančnih razlogov poslavlja avstrijski klub Steel Wings Linz AG.

Potem ko so se od Alpske lige po zadnjem tekmovalnem obdobju poslovili druga ekipa Celovca, Lustenau in Fassa, je v torek postalo uradno, da v tekmovanju ne bodo več sodelovali niti hokejisti Steel Wings Linz AG. Kot so zapisali na uradni spletni strani tekmovanja, se avstrijski kolektiv umika zaradi finančnih razlogov.

Namesto 14 moštev bo tako v novi sezoni, ki se bo začela 21. septembra, igralo 13 klubov. Med njimi je en novinec, hrvaški Sisak. Še naprej bosta del alpskega tekmovanja dve slovenski ekipi, HDD Sij Acroni Jesenice in HK RST-Pellet Celje.

Naslov prvaka bodo branili člani Rittna.