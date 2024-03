Olimpija le še zmago oddaljena od naslova

Finalna serija državnega hokejskega prvenstva med večnima tekmecema Olimpijo in Jesenicami se močno nagiba na stran Ljubljančanov. Favorizirana Olimpija v seriji na štiri zmage vodi že s 3:0. V torek je bila v Tivoliju prepričljivo boljša, zmagala je s 6:1 in si priigrala več zaključnih ploščkov za ubranitev naslova. Prvega lahko izkoristi že v petek na Jesenicah.

HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 6:1

Dvorana Tivoli, gledalcev 2800, sodniki: Leben, Zrnič (glavna), Bergant, Miklič.

Strelci: 1:0 J. Sodja (Simšič, Mahkovec, 10.), 2:0 J. Sodja (Mahkovec, Mašič, 14.), 3:0 Ž. Pance (Gooch, Bičevskis, 31.), 4:0 Bičevskis (Gooch, Dodero, 37), 5:0 Beričič (Mašič, Pavlin, 38), 5:1 Kumanović (E. Pance, Čimžar, 41), 6:1 Bičevskis (48.).

Kazenske minute: SŽ Olimpija 12, Sij Acroni Jesenice 6.

Potem ko je HK SŽ Olimpija lani naslov državnega prvaka osvojil že januarja, in to po zgolj dveh tekmah, letošnji finale poteka po sistemu na štiri zmage. Ljubljančani, ki igrajo na višji tekmovalni ravni (IceHL) kot Jeseničani (Alpska liga), za zdaj upravičujejo vlogo favoritov.

Na prvi tekmi so v domačem Tivoliju zmagali s kar 9:3, na nedeljskem obračunu na Jesenicah s 4:2, danes pa so zdesetkane Gorenjce odpravili s "teniškim rezultatom" 6:1, že po dveh tretjinah so vodili s 5:0.

Foto: www.alesfevzer.com

Danes je bil v prvi tretjini zelo enosmeren promet. Gostje so le redko prihajali do priložnosti pred domačim vratarjem Lukašem Horakom, na drugi strani je imel bistveno več dela Žan Us. Do polovice tretjine ga je opravljal dobro, pomagali so mu tudi borbeni soigralci v obrambi, ki so nekajkrat ustavili ploščke ob strelih tekmecev. Ti so prvi gol dosegli po prodoru Jake Sodje v deseti minuti, isti igralec pa je nato ob številčni prednosti (Jeseničani svoje prve ob začetku niso izkoristili) zadel še za 2:0 štiri minute pozneje. Zeleno-beli so si pripravili še več zrelih priložnosti, a niso več zadeli. Železarji so si opomogli šele ob koncu tega dela, ob power playu pa je dva poskusa ustavil Horak.

Žan Us je imel ogromno dela. Foto: www.alesfevzer.com Nič drugače ni bilo v nadaljevanju. Ljubljančani so občasno povsem stisnili goste pred njihov gol in jih po več minut niso spustili iz primeža. Jeseničane je reševal predvsem Us, saj je branil mogoče in nemogoče. Na polovici tretjine so domači že slavili tretji gol, a ga sodniki niso videli, so ga pa priznali naknadno po ogledu posnetka. Četrtega je domača zasedba dosegla po veliki napaki enega od gostujočih branilcev, ki je padel pred svojim golom in pustil prazno pot do vrat, za petega pa je Miha Beričič pospravil odbitek za Usov hrbet.

Foto: www.alesfevzer.com Že precej pred koncem je bilo tako jasno, da bo zmagala branilka naslova, vprašanje je bilo le, ali bo gostom uspelo doseči časten gol. V zadnji tretjini so tudi ga, in to že zelo hitro, ko so po lepi kombinaciji ob številni prednosti prvič premagali Horaka, zadel je Lovro Kumanović.

A kljub zadetku dvomov o razpletu tekme ni bilo, tako kot na prvi tekmi so domači v zadnji tretjini opazno spustili ritem in le še nadzorovali visok naskok.

Za zadnji domači gol je na navdušenje spet lepo polnega Tivolija nato poskrbel Bičevskis.

Olimpija je v vlogi favoritinje, lovi 19. naslov v samostojni državi (te so dosegli različni pravni subjekti iz Tivolija), medtem ko so železarji (prav tako različni klubi) od začetka slovenske samostojnosti osvojili 13 naslovov državnih prvakov.

Vse naslove prvaka od sezone 1991/92 so osvajali samo hokejisti iz Ljubljane ali Jesenic. Pred tremi leti zaradi pandemije covid-19 prvaka ni bilo, ker so tekmovanje predčasno končali.

Finale državnega prvenstva, tretja tekma

Torek, 12. marec

Finale DP HK SŽ Olimpija - HDD Sij Acroni Jesenice /3:0/



//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage



Naslednja tekma bo v petek, 15. marca, na Jesenicah. Če prvak takrat še ne bo znan, so termini tekem še 17., 19. in 22. marca.

Državni prvaki v samostojni Sloveniji 1991/92 Acroni Jesenice

1992/93 Acroni Jesenice

1993/94 Acroni Jesenice

1994/95 Olimpija Hertz Ljubljana

1995/96 Olimpija Hertz Ljubljana

1996/97 Olimpija Hertz Ljubljana

1997/98 Olimpija Hertz Ljubljana

1998/99 Olimpija Ljubljana

1999/00 Olimpija Ljubljana

2000/01 Olimpija Ljubljana

2001/02 ZM Olimpija Ljubljana

2002/03 ZM Olimpija Ljubljana

2003/04 ZM Olimpija Ljubljana

2004/05 Acroni Jesenice

2005/06 Acroni Jesenice

2006/07 ZM Olimpija Ljubljana

2007/08 Acroni Jesenice

2008/09 Acroni Jesenice

2009/10 Acroni Jesenice

2010/11 Acroni Jesenice

2011/12 Tilia Olimpija Ljubljana

2012/13 Telemach Olimpija

2013/14 Telemach Olimpija

2014/15 HDD SIJ Acroni Jesenice

2015/16 Telemach Olimpija

2016/17 HDD SIJ Acroni Jesenice

2017/18 HDD SIJ Acroni Jesenice

2018/19 HK SŽ Olimpija

2019/20 / (prvaka ni bilo zaradi pandemije covid-19)

2020/21 HDD SIJ Acroni Jesenice

2021/22 HK SŽ Olimpija

2022/23 HK SŽ Olimpija

2023/24 ?

