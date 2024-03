Potem ko je HK SŽ Olimpija lani naslov državnega prvaka osvojil že januarja, in to po zgolj dveh tekmah, bo letošnji finale potekal po sistemu na štiri zmage.

Olimpija bo tokrat znova v vlogi favoritinje, lovila bo 19. naslov v samostojni državi (te so dosegli različni pravni subjekti iz Tivolija), medtem ko so železarji (prav tako različni klubi) od samostojnosti osvojili 13 naslovov državnih prvakov.

Vse naslove prvaka od sezone 1991/92 so sicer osvajali samo hokejisti iz Ljubljane ali Jesenic. Pred tremi leti zaradi pandemije prvaka ni bilo, ker so tekmovanje predčasno končali.

Mentalni test "Zavedamo se, koliko te tekme pomenijo navijačem na obeh straneh. Finale bo mentalni preizkus za nas." Foto: www.alesfevzer.com

Vloga favoritov je na strani Ljubljančanov, ki v regionalnem tekmovanju igrajo na višji ravni, v ICEHL. Zmaji so redni del tekmovanja končali na devetem mestu, nato pa bili v kvalifikacijah za končnico po hudem boju na odločilni tretji tekmi s Pustertalom boleče poraženi in ostali brez tako želene četrtfinalne vstopnice.

"Težko je igrati takšno serijo po razočaranju, ki smo ga doživeli na zadnji tekmi v ligi ICE, za vse nas je bilo razočaranje veliko. Finale bo tako tudi mentalni preizkus za nas, kako se ponovno zbrati, pustiti stvari za seboj, navsezadnje so fantje profesionalci. Pred derbijem mora biti naša motivacija na najvišji ravni, videli smo, kako motivirani pridejo Jeseničani. Zavedamo se, koliko te tekme pomenijo navijačem obeh. Pripravili se bomo, se osredotočili na igro, a ne bom lagal, zagotovo ne bo lahko," je pred prvo tekmo, ki bo ob 19.15 v Tivoliju, v klubski mikrofon dejal glavni trener Olimpije Antti Karhula.

Odigrali s svojo najboljšo postavo

Jeseničani zatrjujejo, da bodo finale odigrali v najmočnejši postavi. Foto: Peter Podobnik/Sportida Na drugi strani je za Jeseničani stresna sezona v alpski ligi. Železarji so branili naslov, a sem jim na koncu ni uspelo uvrstiti v končnico, tako da se je alpska sezona zanje končala 24. februarja.

Razmere v klubu iz Zgornjesavske doline niso na želeni ravni, v klubu priznavajo, da so plače igralcem zamujale, a zatrjujejo, da bodo finale odigrali v najboljši postavi in da bojkota finala državnega prvenstva ne bo.

"Skupaj z vami, dragi navijači, se bomo na ledu uprli favorizirani Olimpiji in še enkrat več pokazali, da je igranje v rdečem dresu železarja čast. Na ledu se bomo borili do zadnje sekunde, potrebovali pa bomo tudi glasno in številčno podporo s tribun," so zapisali na uradni spletni strani Jesenic.

Olimpija je redni del končala na prvem mestu, Jeseničani na drugem, tako da imajo zeleno-beli prednost domačega igrišča.

Druga tekma bo v nedeljo v Podmežakli, tretja v torek, 12. marca, spet v Ljubljani, četrta v petek, 15. marca, na Jesenicah. Če prvak po štirih tekmah ne bo znan, so termini tekem še 17. (Ljubljana), 19. (Jesenice) in 22. marca (Ljubljana).

Finale državnega prvenstva, prva tekma

Petek, 8. marec