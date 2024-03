Olimpija si lahko zagotovi naslov državnega prvaka

Dvorana Podmežakla bo ob 19. uri prizorišče četrtega finalnega obračuna državnega prvenstva med večnima tekmecema HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija. Favorizirani Ljubljančani v seriji na štiri zmage vodijo s 3:0 - zmagali so z 9:3, 4:2 in 6:1 -, tako da lahko danes na Gorenjskem v zrak dvignejo lovoriko. Če bi jih železarji presenetili, bi bila peta tekma v ponedeljek v Tivoliju.