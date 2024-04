Martinu sprint v Jerezu, Marquez padel s prvega mesta

Sprintersko preizkušnjo je sicer najbolje začel Južnoafričan Brad Binder (KTM), a je vodstvo hitro izgubil proti Jorgeju Martinu in kasneje končal v pesku. Martin se je sprva nekoliko odlepil od tekmecev, nato pa ga je z boljšim ritmom lovil najboljši v dopoldanskih deževnih kvalifikacijah Marc Marquez.

Pet krogov pred koncem je vodilni v skupnem seštevku storil manjšo napako, dohitel in prehitel pa ga je osemkratni svetovni prvak in se mu odpeljal, nato pa štiri kroge pred koncem zdrsnil s steze. Nanjo se je vrnil in ob številnih padcih osvojil tri točke za sedmo mesto.

Novo razočaranje je doživel tudi svetovni prvak, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), ki je padel na začetku preizkušnje in ostal brez uvrstitve.

V skupnem seštevku ima Martin zdaj 92 točk, novinec v kraljevem razredu Acosta je napredoval na drugo mesto in ima 63 točk, tretji pa je po padcu ostal Italijan Enea Bastianini (Ducati) z 59 točkami.

Nedeljska klasična dirka se bo začela ob 14. uri. V prvi vrsti bosta ob Marcu Marquezu začela še Italijan Marco Bezzecchi (VR46) in Martin.

