Celovčani v polfinale, zadnja vstopnica bo oddana v petek

Hokejisti Celovca (Jan Muršak, Luka Gomboc) so na šesti četrtfinalni tekmi s 5:1 premagali Pioneers Vorarlberg (Luka Maver) in se s 4:2 v zmagah uvrstili v polfinale, ki sta si ga že priigrala Bolzano in Salzburg. Zadnji polfinalist bo znan v petek, saj Fehervarju Anžeta Kuralta na gostovanju pri Pustertalu ni uspelo izkoristiti zaključnega ploščka, izgubili so z 2:4, tako da je serija izenačena na 3:3 v zmagah. Odločilna sedma tekma bo na Madžarskem. V tej seriji je vselej zmagala domača ekipa.