Dvomov ni več, kitajskim hokejistom zelena luč za Peking

Kitajski hokejisti so prepričali IIHF.

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je prižgala zeleno luč kitajski hokejski reprezentanci za olimpijske igre, ki jih bo februarja 2022 gostil Peking. Po nekaj zaskrbljenosti, da domači hokejisti ne bodo kos izzivu pri spopadu s hokejskimi velesilami, so v IIHF zdaj dovolj prepričani, da do kakšne blamaže ne bo prišlo.

Predsednik IIHF Luc Tardiff je septembra letos podvomil, da bi lahko kitajska hokejska reprezentanca, ki sicer spada v četrti razred svetovnega hokeja, na olimpijskih igrah v Pekingu nudila dostojen odpor izbranim vrstam Kanade in ZDA, pa tudi Nemčije, s katerimi se bo merila v skupini A in nakazal, da bi utegnila ostati brez nastopa na domačih olimpijskih igrah.

Odtlej so v IIHF budno spremljali kitajski klub Kunlun Red Star, ki igra v ruski hokejski ligi KHL in iz katerega bodo Kitajci v največji meri nabirali olimpijske reprezentance, ugotovili pa so, da je kitajski hokej na dovolj visoki ravni, da se udeleži olimpijskega turnirja.

