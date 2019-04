Hokejisti Jesenic so na prvi finalni tekmi s 4:2 premagali Olimpijo in prišli do lepe prednosti pred povratno četrtkovo tekmo, ko bo znan prvak.

Na prvi finalni tekmi državnega prvenstva so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice s 4:2 premagali HK SŽ Olimpija in si pred povratno tekmo, ki bo v četrtek v Tivoliju, priigrali prednost. To je sploh prva zmaga železarjev nad zmaji na sedmem medsebojnem obračunu sezone.

Sedem finalnih tekem Alpske lige, v kateri je HK SŽ Olimpija po preobratu strla Pustertal in osvojila naslov alpskega prvaka, je botrovalo ekspresnemu finalu domačega prvenstva, v katerem naslov branijo Jeseničani. Ti so bili prvaki v zadnjih dveh sezonah. Sicer pa so v obdobju samostojne Slovenije zbrali 12 naslovov, ljubljanski hokejisti pa 15., zadnjega leta 2016.

Moštvi se zaradi dolge sezone Ljubljančanov v Alpski ligi in dejstva, da bo nekaj hokejistov domačih klubov v petek odletelo na svetovno prvenstvo drugega razreda v Kazahstan, za naslov potegujeta "po nogometno", in sicer po sistemu boljši z dveh tekem.

Pešut kronal Olimpijino prevlado, Glavič izenačil

Prvi spopad se je odvil na Jesenicah. V prvi tretjini, zaznamovala jo je kopica izključitev (Olimpija - osem kazenskih minut, Jesenice šest), so na ledu prevladovali zmaji, ki pogrešajo poškodovanega branilca prvega branilskega para Aleša Kranjca, Jeseničani pa obolelega napadalca Erika Svetino in poškodovanega branilca Nejca Stojana. Ljubljančani so bili podjetnejši in več pred golom nasprotnika. V 13. minuti je ob številčni prednosti za prvi zadetek v finalu poskrbel Žiga Pešut, ki je bil pred vrati Matthewa Climieja dovolj vztrajen, da je za hrbet Kanadčana pospravil odbitek.

Olimpijino vodstvo bi se nekaj trenutkov zatem lahko še zvišalo, a lepe priložnosti ni izkoristil Žan Jezovšek. Gostitelji so v nadaljevanju pol minute igrali z dvema igralcema več, nato pa je Philippe Paradis s prekrškom zaustavil Gala Korena, ki je skoraj ušel proti domačim vratom. Tik po izenačenih močeh na ledu (4 na 4) je najboljši strelec in podajalec Jesenic Tadej Čimžar sprožil z razdalje, pred vrati pa je plošček v gol Žana Usa preusmeril Gašper Glavič in postavil izid prvih 20 minut (1:1.)

Jeseničani do preobrata in prve zmage

V nadaljevanju je Jeseničanom uspel preobrat. V 27. minuti je Miha Pesjak z lepo podajo iz svoje tretjine čez pol igrišča zaposlil Miho Brusa, ki je ušel ljubljanski obrambi. Streljal je, Us je njegov strel odbil, do ploščka je prišel Jaka Sodja in zadel za 2:1. Ljubljančani so po dveh minutah vrnili udarec, z natančnim strelom je neoviran s sredine krogov izenačil Nik Simšič. Po izenačenju je bilo vroče, Čimžar je zadrsal proti Usu, a ga je Žiga Svete nepravilno zaustavil in se usedel na kazensko klop. Olimpija si je v nadaljevanju privoščila še eno izključitev, železarji pa so jo kaznovali. Blaž Tomaževič je po podaji Davida Rodmana pred golom po mojstrskem obratu zadel in soigralce na odmor popeljal z vodstvom (3:2).

Tega je v začetku zadnje tretjine, v kateri je Climieja v vratih zamenjal še en Kanadčan Clarke Saunders, s strelom z modre črte zvišal še kapetan Andrej Tavželj. Olimpija je imela deset minut pred koncem lepo priložnost, da zniža zaostanek, saj je kar dve minuti igrala z dvema igralcema več, a ni resneje ogrozila Saundersa. Ta je imel ob koncu srečanja sicer kar nekaj dela, a se je izkazal in zaustavil vse strele.

Jeseničani so tako prvič v sezoni premagali Olimpijo in si pred povratno četrtkovo tekmo v Tivoliju priigrali prednost dveh zadetkov. V letošnjem državnem prvenstvu igrajo po sistemu boljši z dveh tekem, kar pomeni, da se bodo goli z obeh tekem seštevali. V Tivoliju bi tako podaljšek videli le v primeru, da bi Olimpija zmagala s kakršnimkoli rezultatom za dva zadetka, saj goli v gosteh ne štejejo "dvojno".

Dva zadetka za zdaj nikakor nista dovolj Foto: Peter Podobnik/Sportida "Velika zmaga, sploh po slabši prvi tretjini, ko smo se res lovili in se z vsemi možnimi močmi obdržali v igri, saj bi lahko Olimpija še zvišala prednost. Potem smo vzpostavili neko ravnovesje v igri. Druga in tretja tretjina sta bili super. Želim si še ene take tekme v Ljubljani, a ne le 40, ampak 60 minut. Dva tedna dolg počitek je v prvi tretjini na nas vplival negativno. Nismo bili dovolj hitri v teh majhnih detajlih, kar se je poznalo. Na koncu pa nam je počitek morda prav prišel, saj imamo malo bolj sveže noge za nadaljevanje. Iz tega premora smo odnesli malo pozitivnih in malo negativnih stvari," je po zmagi v pogovoru za hokejtv razmišljal kapetan domačih Andrej Tavželj in dodal, da kljub prednosti dveh zadetkov ni še nič odločeno. "Dva zadetka prednosti za zdaj nikakor nista dovolj. Dovolj bosta, če bomo odigrali 60 minut in ohranili prednost. Takšno razliko lahko hitro zapraviš. Če igraš slabo, se lahko v minuti stvar poravna, tako da ne smemo gledati na rezultat. V Ljubljano moramo iti z mislijo, da zmagamo še na drugi tekmi in potem bo morda tudi v glavah lažje izpeljati teh 60 minut." "Vsekakor smo naredili preveč napak, kar nas je stalo zmage, ob tem pa nismo izkoristili priložnosti, ki so se nam ponudile v igri z igralcem več. Odvilo se je, kot se je. Poskusili bomo vse, zbrali se bomo skupaj in verjeli do konca," je po porazu dejal napadalec Olimpije Miha Zajc.

Nekateri po koncu v reprezentanco

Štiri ali pet hokejistov se bo po koncu državnega prvenstva tik pred odhodom priključilo reprezentanci, ki bo v petek odpotovala na svetovno prvenstvo drugega razreda v Kazahstan. Med kandidati so Miha Zajc, Gregor Koblar, Luka Vidmar, Aleš Kranjc, ki se je v finalu Alpske lige poškodoval (vsi Olimpija), Tadej Čimžar, Luka Kalan in David Rodman (vsi Jesenice).

Finale državnega prvenstva* Torek, 23. april, Podmežakla

HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Glavič 18. (Čimžar, Gagnon), J. Sodja 27. (Brus, Pesjak), Tomaževič 38. (Rodman, Paradis, PP1), Tavželj 44. (U. Sodja, J. Sodja); Pešut 13. (Zajc, PP1), Simšič 30. (Orehek, Svete)



Četrtek, 25. april, Tivoli

20.00 HK SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice



*Igrajo po sistemu boljši iz dveh tekem. Na drugi tekmi se ob enakem številu točk in golov kot na prvi po 60 minutah igrajo "dolgi" podaljški (gol v gosteh ne šteje dvojno). V podaljšku igrajo s po štirimi igralci v polju in vratarjem do zlatega gola oziroma 20 minut. V primeru, da po 20 minutah nobena ekipa ne zadene, se igra nov dolgi podaljšek do zlatega gola oziroma 20 minut in tako naprej.

