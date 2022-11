Večna tekmeca si lahko v Kranju in Celju zagotovita finale

Ljubljančani in Jeseničani si lahko na gostovanju v Kranju in Celju zagotovijo finale državnega prvenstva.

Na sporedu sta drugi polfinalni tekmi hokejskega državnega prvenstva za moške. V enem paru se v ponovitvi lanskega finala merita branilec naslova HK SŽ Olimpija in HK Triglav Kranj, v drugem pa HDD Sij Acroni Jesenice in HK LedX Celje. Če bodo hokejisti favorizirane Olimpije in Jesenic zvečer v gosteh zmagali, si bodo zagotovili finalno vstopnico. Če bo kdo od gostiteljev presenetil, pa bo o finalistu odločala tretja tekma.

Železarji so na prvi tekmi vlogo favorita upravičili na domačem ledu v dvorani Podmežakla, kjer so zmagali s 4:1. Olimpija je prvo zmago prav tako dosegla na domačem terenu, kjer je Kranjčane, ki so imeli v vratih zelo razpoloženega Tomaža Trelca, strla s 3:1. Tokrat obe favorizirani ekipi gostujeta. Si bosta v Kranju in Celju že priigrali finale ali bo komu od gostiteljev uspelo izsiliti tretjo tekmo?

Prvak bo v tej sezoni znan že zelo zgodaj, sredi januarja. Predvideni termini finalnih tekem, igrali bodo na dve zmagi, so 10., 13. in 15. januar 2023.