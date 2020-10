Olimpiji in Jesenicam zagodel koronavirus, železarji za zaprtimi vrati nad Založane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Torek bi moral prinesti dve tekmi državnega prvenstva, a sta ekipi HK SŽ Olimpija, pri kateri so za glavnega trenerja danes imenovali Gregorja Polončiča, za svetovalca in vodjo stroke pa Karija Savolainena, in HD Hidria Jesenice zaradi okužbe s covid-19 v samoizolaciji. Edino srečanje bo tako potekalo v Podmežakli, kjer bodo člani HDD Sij Acroni Jesenice pred praznimi tribunami gostili HK Slavija Junior.