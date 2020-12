Olimpija pred derbijem gosti Mariborčane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo pred sobotnim derbijem s HDD Sij Acroni Jesenice (Tivoli ob 17. uri) danes odigrali tekmo državnega prvenstva, v Tivoliju bodo gostili Maribor, pri katerem sta prve hokejske korake naredila zmaja Miha Štebih in Jan Drozg.

Sredina tekma med HK Slavija Junior in HK True Celje je bila odločena že po 15 minutah. Založani so takrat povedli že s 5:0, na koncu pa Celjane, ki jih trenira David Rodman, premagali z 10:3. Slavija je tretja, Celje zadnje, osmo. V četrtek je v Tivoliju predvidena tekma med HK SŽ Olimpija in HDK Maribor.

Že v torek sta se v Kranju pomerili ekipi HKMK Bled in HD Hidria Jesenice. Železarji so po zaostanku z 1:3 priredili preobrat in v zadnji minuti srečanja z zadetkom Nika Pema zmagali s 4:3.