"Sparta je klub z ugledom po vsej Evropi in z lepo tradicijo. Ko pride njena ponudba, nihče ne more reči ne," je junija ob novici o selitvi k trofejnemu klubu elitne češke Extralige Sparti iz Prage dejal izkušeni slovenski branilec Blaž Gregorc. Zgolj tri Blejčeve podaje na 20 tekmah in razmerje +/- pri -9 ni zadovoljilo vodstva kolektiva iz češkega glavnega mesta. To se je ob priložnosti zamenjave odločilo, da Gregorca prepusti drugemu klubu.

Pri Pragi, ki je po nizu treh porazov s prvega padla na peto mesto, so se dogovorili za menjavo s trenutno četrto ekipo Vitkovice Steel. Pri zadnji so se zahvalili za sodelovanje švedskemu branilcu Eriku de la Roseju. Slovenec in Šved sta tako zamenjala kluba.

Verjamejo, da bo v pomoč tako v obrambi kot napadu

V Ostravi verjamejo, da jim bo v pomoč tako v obrambi kot napadu. Foto: Vid Ponikvar "Gregorc ni izpolnil naših pričakovanj z začetka sezone. Tako pač je v hokeju, včasih v klubu pozdraviš takšno menjavo," je o zamenjavi dejal športni direktor Sparte Michal Broš, glavni trener in generalni direktor Vitkovic Jakub Petr pa je o slovenski okrepitvi razmišljal: "Gregorc je zelo izkušen igralec, tako na klubski kot reprezentančni ravni. Hitro smo izrazili zanimanje zanj. Gre za branilca, ki lahko dobro igra na obeh koncih ledene ploskve. Verjamemo, da okrepil našo obrambo, hkrati pa pripomogel tudi v napadu."

Za standardnega člana slovenske izbrane vrste bo to četrti klub češke Extralige, v kateri igra od leta 2013. Pred tem je igral še za Pardubice in Hradec Kralove.

V elitni češki ligi igrajo še trije Slovenci. Branilca Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik s klubom Karlovy Vary zasedata 11. mesto, tik za njima je Mlada Boleslav vratarja Gašperja Krošlja. Vodi Liberec.

