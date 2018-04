Banda zavrženih Vitezov piše zgodovino. Bodo s kljubovanjem preskočili tudi Kralje?

Pred dvobojem končnice lige NHL med Vegas Golden Knights in Los Angeles Kings

Hokejisti Las Vegasa so na misiji dokazovanja. Dokazovanja, da so njihovi lanski delodajalci naredili veliko napako, ko so jih v razširitvenem naboru pred sezono 2017/18 prepustili novonastalemu moštvu, ki domuje v ameriški igralniški meki. Ta trma in kljubovanje sta novincu v ligi prinesla 51 zmag v rednem delu, s 109 osvojenimi točkami pa tudi prvo mesto v pacifiški diviziji.

Razočaranje uporabili za silovito motivacijo

Vodstvo lasvegaškega kluba je moštvo lansko poletje sestavilo tako, da je vsakemu od 30 klubov lige NHL lahko vzelo po enega igralca. Klubi so imelo možnost zaščititi svoje najpomembnejše može, zato so hokejisti, ki so pristali v Vegasu, dobili občutek, da so nezaželeni in nespoštovani, to razočaranje pa so uporabili za silovito motivacijo.

Nova pomlad kanadske legende

Brez izrazitega zvezdnika, če odštejemo kanadskega All Star vratarja Marca-Andreja Fleuryja, čigar kariera naj bi bila v zadnjih letih že v zatonu, so se izkazali s hitro in ekipno igro ter postali senzacija. Nekateri so odlično izkoristili priložnost in zasedli veliko pomembnejše vloge, kot bi jih imeli v svojih prvotnih klubih, nekateri izkušenejši veterani so doživeli novo pomlad.

Marc-Andre Fleury v novem moštvu doživlja drugo pomlad. Foto: Reuters

Prvi med zadnjimi je zagotovo 33-letni Fleury, ki je s Pittsburgh Penguins trikrat osvojil Stanleyjev pokal, z reprezentanco Kanade pa olimpijsko zlato na igrah leta 2010 v Vancouvru. "Zadnji dve leti sem res veliko presedel na klopi za rezerve," je pred odhodom v Vegas potarnal Fleury, ki je moral pri Pingvinih mesto prvega vratarja prepustiti Mattu Murrayju.

"Sebi in preostalim je poskušal pokazati, da je še vedno vrhunski vratar"

A je vedel, da je še vedno lahko številka ena v kateremkoli moštvu lige NHL, in to je v Vegasu tudi dokazal. "Pomislili bi, da hokejistu, ki je osvojil tri Stanleyjeve pokalu, ni treba ničesar več dokazovati, a med vsemi nami je prav on najbolj goreč," je o moštvenem kolegu povedal napadalec Vegasa James Neal, ki je prišel iz Nashvilla.

Zasedba Gerarda Gallanta je v Las Vegasu sprožila hokejsko evforijo. Foto: Reuters Fleury je odigral svojo najboljšo sezono v karieri, redni del končal s povprečjem 2,24 dosežena gola in 92,7 odstotka ubranjenih strelov. V prvi kategoriji si je na lestvici najuspešnejših vratarjev delil drugo mesto, v drugi šesto.

"Za njim je izjemna sezona, najpomembneje pa je, da je zelo ponosen hokejist. Sebi in preostalim je poskušal pokazati, da je še vedno vrhunski vratar," je svojega najizkušenejšega igralca, ki je v karieri odigral kar 115 tekem, v končnici pohvalil trener Vegasa Gerard Gallant. Tudi njega so nekatera odkritja sezone presenetila. Na primer prvi strelec moštva William Karlsson.

Eksplozija švedskega ostrostrelca

Od 25-letnega švedskega centra, ki je v dveh sezonah pred prestopom v Las Vegas za Columbus Blue Jackets dosegel vsega 15 golov, le šest v prejšnji sezoni, je Gallant pričakoval kakšnih 20 zadetkov in ga sploh ni videl v prvem napadu. "Po kakšnih osmih tekmah sezone smo se zavedli, kako dober je. To je potem le še potrjeval do konca rednega dela," je o strelcu 43 golov (več sta jih dosegla le Aleksander Ovečkin z 49 in Parik Lane s 44) povedal Gallant.

Švedski napadalec William Karlsson je letos dosegel 25 golov več kot v vseh svojih štirih prejšnjih sezonah v ligi NHL. Foto: Reuters

Karlsson je bolj samozavesten kot kadarkoli prej in pripravljen na izziv, ki ga predstavljajo LA Kings in njihov kapetan Anže Kopitar: "Vem, da bo zdaj veliko težje, a pripravljen sem svojo igro dvigniti na višjo raven in pokazati, da mojih 43 golov ni bilo srečno naključje." Karlsson (78 točk za 43 golov in 35 podaj) se je odlično ujel z Jonathanom Marchesaultom (75 – 27 in 48) in Reillyjem Smithom (60 – 22 in 38), ki tvorijo Vegasov atomski prvi napad.

Spopad ofenzivne in defenzivne hokejske filozofije Zlati vitezi imajo hitrost in globino, kar šest igralcev Vegasa je v rednem delu sezone doseglo vsaj 20 golov, pri LA Kings so takšni le trije: Anže Kopitar (35), Dustin Brown (28) in Tyler Toffoli (24). So pa Kralji zato najboljše obrambno moštvo lige, predvsem po zaslugi kar 85-odstotnega "penalty killinga". V zgodovinskem prvem play-offu med Vegasom in Los Angelesom se obeta spopad ofenzivne in defenzivne hokejske filozofije, pa čeprav so Kralji z novim trenerjem Johnom Stevensom v napadu bolj sproščeni kot so bili pod Darrylom Sutterjem, ki jih je popeljal do dveh naslovov prvakov v letih 2012 in 2014.

A če imaš v ekipi najboljšega branilca lige Drewa Douhtyja in je tvoj prvi napadalec Kopitar tudi dobitnik Selkeyjeve nagrade za najboljšega defenzivnega napadalca, je usmeritev moštva jasna. Ne nazadnje je Vegas Los Angelesu na razširitvenem naboru vzel prav branilca Braydna McNabba, ki je zdaj kot del prvega branilskega para eden od nosilcev Vegasove obrambe.

V medsebojnih obračunih je 3:3

Reilly Smith: Obračun z LA-jem bo za nas pravi test. Foto: Reuters LA in Vegas sta se do zdaj pomerila na šestih tekmah, izid v zmagah pa je izenačen na 3:3. "Dobro moštvo so. Vsakič, ko smo se pomerili, so nam ponudili težak izziv. Vse njihove peterke so izjemno močne in to bo za nas res pravi test," pravi 27-letni desnokrilni kanadski napadalec Reilly Smith, ki pa je tako kot vsi njegovi soigralci prepričan, da gre Vegas letos lahko do konca.

V četrtfinalni seriji zahodne konference proti Kraljem imajo Zlati vitezi prednost domačega igrišča, na tem pa so bili v tej sezoni več kot 50-odstotni, od 41 domačih tekem so jih 23 dobili.